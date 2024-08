International Soția lui Mike Lynch nu a vrut să părăsească vasul fără soț și fiică







Căpitanul unei ambarcațiuni aflate în apropiere, care a asistat la scufundarea iahtului de lux pe 19 august, spune că soția miliardarului britanic Mike Lynch nu a vrut să părăsească locul până când soțul și fiica sa nu au fost găsiți.

„Când lucrurile s-au calmat și furtuna s-a potolit oarecum, iar vântul a scăzut un pic, ne uitam în jur și nu mai vedeam Bayesianul”, a căpitanul Sir Robert Baden Powell, pentru PEOPLE.

„Am verificat AIS [sistemul de identificare automată] și, de asemenea, nu l-am mai putut vedea pe Bayesian. Doi pasageri și doi membri ai echipajului au văzut ceea ce părea a fi o balenă în apă și și-au dat seama după aceea că era barca răsturnată.”

Bayesian, o ambarcațiune care transporta 22 de persoane, era ancorată în largul coastei Porticello din Sicilia când a fost lovită de o „furtună violentă” și s-a scufundat, potrivit pazei de coastă italiene. Șapte persoane, printre care Lynch și fiica sa Hannah, au fost recuperate ulterior din nava scufundată.

Momentul de răscuce pentru familia lui Mike Lynch

Borner, a cărui barcă se afla în apropiere, spune pentru PEOPLE că a observat că vremea s-a deteriorat foarte rapid în jurul orei 3 a.m., ora locală, pe 19 august.

„Vremea s-a schimbat foarte repede”, spune el. „Și Bayesian era acolo în acel moment. Era ancorat la fel ca noi. Am stat cu ochii pe el. Dădusem drumul la motor pentru a ne menține poziția în cazul în care ancora nu rezista și îl urmăream cu atenție pentru a ne menține, de asemenea, la distanță de el. Eram singurele două nave din golf”.

Potrivit lui Borner, a început o ploaie puternică, vânt și fulgere pentru o scurtă perioadă. Apoi, căpitanul și echipajul său au văzut nava Bayesian scufundându-se.

Borner și un pasager au văzut un fulger. Aceasta i-a determinat pe Borner și pe secundul său să urce la bordul unui tender și s-au îndreptat în direcția în care se afla Bayesian. „Am găsit mai întâi lucruri plutind în apă, cum ar fi perne și scaune”, continuă Borner. „Și apoi am văzut o lumină pâlpâitoare. Aceasta era o plută de salvare cu o lumină deasupra. Ne făceau cu mâna cu o lanternă”.

„Așa că ne-am dus acolo și apoi am găsit echipajul și o parte din pasageri, 15 persoane într-o plută de 12 persoane, inclusiv un bebeluș”, adaugă el.

Borner a observat, de asemenea, patru persoane rănite, inclusiv soția lui Lynch și mama lui Hannah, Angela Bacares. „Acest lucru s-a întâmplat după ce a trecut furtuna”, spune el, ”pentru că vântul a apărut foarte brusc și s-a oprit foarte, foarte repede. Când a trecut, a fost din nou liniște. Și atunci am putut să ieșim să căutăm”.

Primul ajutor

El a aflat că echipajul de pe Bayesian le-a acordat primul ajutor celor din plută. Supraviețuitorii iahtului au urcat ulterior la bordul navei sale, iar echipajul său a avut grijă de ei. „I-am ajutat cu bandaje și alte lucruri, cu prosoape uscate și o pătură pentru copil”, spune Borner. „Am împărțit, de asemenea, pături tuturor și haine uscate și așa mai departe.” Căpitanul spune pentru PEOPLE că a fost ocupat să contacteze paza de coastă și să îndemne la ajutor medical. „Paza de coastă nu sosise încă în acel moment”, spune Borner, ”dar când ne-am întors cu supraviețuitorii, aceștia vorbiseră deja pe radio VHF și cereau vești despre Bayesian, deoarece și ei observaseră că dispăruse. Le-a luat ceva timp să ajungă, deoarece au un mic în Porticello, iar restul au venit din Palermo și din alte părți.”

Borner spune că supraviețuitorii răniți au fost preluați de paza de coastă italiană și duși la ambulanțele care așteptau.

„Bacares nu a vrut să plece pentru că soțul și fiica ei erau încă jos”, adaugă el. „Ea a fost preluată puțin mai târziu, pentru că am rugat paza de coastă să o ia, deoarece am crezut că are nevoie de ajutor medical. Apoi, în decursul următoarelor două, trei ore au venit gărzile de coastă și restul oamenilor din Bayesian au plecat cu ei.”

Cauza exactă a scufundării iahtului rămâne necunoscută și există mai multe teorii cu privire la ceea ce a contribuit la dezastru.

Ambrogio Cartosio, procurorul șef al Termini Imerese, a anunțat la 24 august că autoritățile au demarat anchete pentru omor prin imprudență și naufragiu din neglijență în legătură cu scufundarea, scrie YahooNews.