Soția lui Dani Oțil a intrat în panică. Are probleme cu sarcina. „Dacă se întâmplă ceva?! Am crezut că trece”

Dani Oțil și partenera sa de viață, Gabriela Prisăcariu, ar urma să fie părinți, teoretic, în câteva săptămâni. Nu se știe cum vor evolua încă lucrurile, fiindcă aflați în vacanță, la munte, soția lui Oțil a intrat în panică. Cei doi și-au făcut de urgență bagajele și s-au întors la București.

„A fost pentru prima și ultima dată când am vrut să ne scurtăm vacanța. L-am bătut pe Dani la cap că eu vreau să plecăm câteva zile din București, să mai schimb locul, de preferat la munte, pentru că este mai răcoare”, a explicat Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Probleme cu sarcina. Dani Oțil și soția lui și-au făcut bagajele de urgență

Potrivit partenerei lui Dani Oțil, prezentatorul a avertizat-o cu privire la drumul lung care ar putea să provoace stări neplăcute. Gabriela Prisăcariu a hotărât, însă, să meargă în vacanță.

„M-a întrebat dacă sunt sigură, că este drumul lung, bebelușului nu-i place această poziție, el preferă doar pe canapea, întins. Am avut noroc să găsim la Râșnov o cameră liberă.

Am ajuns acolo, locul absolut superb. Prima noapte, copilul super agitat, mă-sa și mai agitată. Sunt între munți, dacă se întâmplă ceva?! M-am trezit la ora 4:00 dimineață, dar am zis că trece. A doua seară, la fel, copilul și mai agitat. Iar cu trezit cu ora 04:00, dureri, copilul se mișca, de obicei doarme. Așa că ne-am făcut bagajele și am zis să plecăm”, a spus partenera lui Dani Oțil.

Ce lucruri îl îngrozesc pe Oțil în meseria de tătic

Discutând pe tema parenting-ului, reamintim că Dani Oțil a comentat subiectul spunând că ”nu este pregătit” pentru două lucruri din activitatea de tătic: cu ”pompa de sân” și cu ”pompa de muc”.

”Nu sunt pregătit, cu două pompe nu mă voi descurca niciodată: pompa de sân și pompa de muc. Nu înțeleg nici pompa de sân, știu sigur că mama nu a avut, nici pompa de muc, Răzvan mi-a zis de ea”, a comentat Dani Oțil în cadrul unei emisiuni.