Sosirea lui Elon Musk face ravagii la Twitter! Primele măsuri: Demiterea directorilor şi blocarea angajărilor

Twitter va întrerupe majoritatea angajărilor începând din această săptămână, înainte de posibila încheiere a achiziției de 44 de miliarde de dolari de către CEO-ului Tesla, Elon Musk.

Un purtător de cuvânt Twitter a confirmat pentru FOX Business că înghețarea angajărilor nu va afecta rolurile esențiale ale afacerii. Purtătorul de cuvânt a adăugat că gigantul rețelelor sociale va reduce cheltuielile „non-muncă”. Iar Jay Sullivan, vicepreședintele Twitter pentru produse de larg consum, va deveni director general al BlueBird și director general interimar al Goldbird.

Au fost demiși directorii cheie de la Twitter

În plus, directorul general Twitter al diviziei de produse de larg consum, Kayvon Beykpour, și liderul de produse pentru venituri, Bruce Falk, vor părăsi compania după ce au fost rugați să plece de către CEO-ul Parag Agrawal.

Beykpour, care a lucrat la Twitter de peste șapte ani și se află în prezent în concediu de paternitate, a confirmat știrea pe Twitter joi.

Deși și-a exprimat dezamăgirea față de decizie, el a spus că este mândru că echipa sa care „a schimbat percepția cu privire la ritmul de inovare al Twitter și a schimbat cultura în interior pentru paria pe mai mult. Sper și mă aștept ca cele mai bune zile ale Twitter să vină de acum înainte. Twitter este unul dintre cele mai importante, unice și de impact produse din lume. Cu îngrijirea și administrarea potrivită, acel impact va crește”.

Parag Agrawal le-a transmis angajaților vestea printr-un e-mail

Twitter a anunţat că va reduce costurile care nu sunt legate de forţa de muncă şi că Jay Sullivan va prelua funcţia de director general al Bluebird, echipa de consumatori şi de director general interimar al Goldbird, echipa de venituri.

Bruce Falck, care a lucrat cu Twitter timp de cinci ani, a mulțumit echipei sale pentru munca depusă.

Ne-am îmbunătățit difuzarea anunțurilor, predicțiile, analizele, atribuirile, facturare și multe alte sisteme, îmbunătățind substanțial fiabilitatea noastră. Tot ceea ce această echipă a făcut și va face se află pe umerii giganților, a acelor ingineri IC dedicați care rareori văd lumina reflectoarelor sau obțin recunoștința pe care o merită. Eroii necunoscuți care fac din Goldbird (și Twitter) ceea ce este…

În primul trimestru al anului 2022, baza de utilizatori activi zilnici a crescut cu 15,9%, adică la 229 de milioane. Cifra include 39,6 milioane de utilizatori activi zilnic în SUA, în creștere cu 6,4% de la an la an, și 189,4 milioane de utilizatori activi zilnici internaționali, în creștere cu 18,1% de la an la an.

Gigantul rețelelor sociale a raportat un venit net de 513 milioane de dolari, sau 61 de cenți pe acțiune, comparativ cu 68 de milioane de dolari sau 8 cenți pe acțiune cu un an în urmă. Veniturile pentru trimestrul au crescut cu 16% de la an la an, la 1,2 miliarde USD, informează foxbusiness.