Un senator PSD a primit replica! Cine minte, cine spune adevărul? Ministerul Sănătăţii cere anchetă

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat la Antena 3 că va fi demarată o anchetă în cazul senatorului PSD din Suceava care a cerut să fie transportat cu elicopterul la București, după ce a fost diagnosticat cu enterovirus.





Ziarul Obiectiv de Suceava a publicat joi o știre conform căreia, senatorul sucevean, Virginel Iordache, a ajuns în cursul săptămânii trecute de urgență la Spitalul Județean, acuzând stare de greață, dureri de cap și diaree. Cu toate că în urma consultației i s-a spus că nu are nimic grav, acesta a insistat să fie transportat de urgență la București, cu elicopterul, potrivit sursei.

Publicația suceveană a mai scris și faptul că, un elicopter smurd a ajuns de urgență la Suceava pentru a-l transfera pe Iordache de la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava către Institutul Matei Balș din București, cu diagnostic de enterovirus.

„In ciuda neîncrederii în medicii suceveni, diagnosticul a fost confirmat în Capitală: un virus aerogen, o formă ușoară de boală, ceva dureri de cap, amețeală și diaree”, a scris obiectivdesuceava.ro

După publicarea articolului, nu au întârziat să apară reacțiile lui Virginel Iordache, care și-a prezentat dreptul la replică.

„Senatorul Virginel Iordache a fost internat la Spitalul Sfântul Ioan cel Nou din Suceava în data de 14 mai 2019, unde a fost supus unor investigații medicale. Ca urmare lipsei diagnosticului concludent și fiind suspectat de meningită bacteriană, cu o stare de sănătate vizibil alterată, în data de 16 mai 2019 medicii au hotărât transferul acestuia la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București.

Din fericire, în urma investigațiilor amănunțite a fost infirmată suspiciunea de infecție cu meningococ.

Decizia transportării de urgență cu elicopterul a pacientului, dată fiind starea degradată a sănătății acestuia, a aparținut exclusiv medicilor spitalului Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Apreciem profesionalismul personalului medical din spitalele din Suceava și București și totodată le mulțumim și le suntem recunoscătorii.

Senatorul Virginel Iordache nu a făcut nici o cerere referitoare la un transport preferențial pentru transferul intraspitalicesc, interacțiunea cu personalul medical a fost una de respect reciproc, neexistând nici un episod din cele relatate nerealist în presă. Parlamentarul PSD este recunoscător faptului că face parte din comunitatea suceveană formată din oameni deosebiți și valoroși.

În prezent starea de sănătate a senatorul este stabilă, cu diagnostic endocardită infecțioasă, acesta se află internat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București”, a fost scris în comunicatul transmis de Biroul de presă al senatorului Virginel Iordache.

Managerul Spitalului de Urgență din Suceava, Vasile Râmbu, a ținut să intervină, contrazicându-l pe senatorul PSD, care prin comunicatul trimis presei a susținut că nu ar fi solicitat un elicopter Smurd pentru a fi transportat de urgență la București.

Vasile Râmbu susține că parlamentarul ar fi refuzat ambulanța și chiar i-ar fi amenințat pe medici pentru a-i fi pus la dispoziție un elicopter.

„Înțeleg că acum toată lumea învinovățește medicii suceveni că au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru așa un diagnostic. Dar medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța. Ce puteau face medicii?! Să-l ducă unul cu mașina personală?! La Matei Balș a primit același diagnostic și același tratament. I-au mai dat în plus o pastilă de Tamiflu”, a declarat pentru publicația suceveană, managerul spitalului din Suceava.

