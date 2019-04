Dezastru la Neurologie. Sorina Pintea a efectuat un control-fulger la Spitalul Județean Constanța

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a efectuat , duminică seara, o vizită inopinată la Spitalul Județean de Urgență Constanța, trecând prin Unitatea de Primire Urgențe și trei secții ale unității spitalicești. Dacă secțiile Cardiologie și Pediatrie i-au părut aproape în regulă, ce a văzut la Neurologie a oripilat-o din cauza mizeriei din saloane și a lipsei de organizare.





Imediat după control, Sorina Pintea a recomandat conducerii Spitalului Județean Constanța schimbarea asistentei șefe de la Neurologie și a asistentei de la triaj din Unitatea de Primire Urgențe.“Am fost pe secțiile de neurologie, cardiologie și pediatrie. Pot să vă spun că secția pediatrie este cea mai în regulă din punct de vedere a colectării deșeurilor periculoase, a aspectului general de curățenie, existența dezinfectantelor la intrare și la ieșire din secție. De remarcat că în toate trei secțiile lipsesc la intrare materiale de protecție, echipamentele de protecție”, a declarat ministrul Sănătății.

Ajunsă la secția Neurologie, Sorina Pintea, a rămas șocată. “Dezastru este în secția Neurologie, dezastru, mizerie, debandandă, o lipsă de organizarea totală. Deci pot să înțeleg că există spații nerenovate, dar ce nu înțeleg este mizeria și felul în care respectăm niște indicatori de calitate” a explicat ministra, oferind și detalii. "În primul rând la intrarea în secție nu există dezinfectanți. E o secție de neurologie. În toate în saloanele de tratament pe care le am văzut erau niște prosoape, în loc de prosoape de hârtie, care după ce că erau prosoape de material erau și murdare. Într-un salon care era gol, teoretic ar fi trebuit să fie curat, așteptând să primească bolnavii, pardoseala, mizerabilă. Era un suport pentru perfuzie, era cu pete de sânge, necurățat Astea sunt chestiuni care țin de siguranța pacientului și de calitatea îngrijirii. Vina e a asistentului șef, cu siguranță”.

Sorina Pintea a spus că a recomandat, “fără să clipesc”, directorului președintelui CJ Constanța, Horia Țuțuianu, “schimbarea asistentului șef de pe secția Neurologie, dar în general și directorul de îngrijiri al spitalului are nevoie de un avertisment, pentru că teoretic trebuie să supravegheze aceste aspecte. Povestea cu merge și așa eu nu o mai tolerez”.Probleme au fost și la UPU. Ministrul a găsit aglomerație foarte mare, patru medici văzuseră în câteva ore. “Din păcate există aparținători care stau de la ora 12,00, fără să primească informații despre pacienții care se aflau în tratament. Am înțeles că se aflau pacienți care erau cu problem cardiace. Necesitau investigații din patru în patru ore. Am recomandat șefului de la UPU să angajeze asistenți sociali, psihologi, pentru că există posturi în statul de funcții care să țină legătura între zona medicale și aparținători”, a declarat Sorina Pintea.

Ea a recomandat și schimbarea din funcție a asistentei de triaj din UPU, mai ales că, de față cu ministra, a dat afară oamenii din Urgență pe motiv că nu ar mai fi locuri. Președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu, care a sosit urgent la spital, și a vizitat impreună cu Sorina Opintea secțiile, a declarat că cere, “impetuos”, ca asistenta șefă de la Neurologie și asistenta de la triajul din UPU să își prezinte, luni dimineață, demisiile pe masa managerului. El a explicat că în acest an, secțiile Neurologie, Ginecologie și Neonatologie vor intra în reabilitare completă. Sorina Pintea a plecat, apoi, să efectueze un control la un “spital din drumul spre București”.

