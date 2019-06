Cazul scandalos al Sorinei. Detaliul neștiut explică gestul procuroarei. Cine este omul din umbră care era obligat să acționeze

Cazul Sorinei, copilul din Baia de Aramă luat cu forța din casă pentru a fi dat spre adopție unei familii de SUA, a devenit un caz național, iar reacțiile au curs în valuri.





După ce directorul Evenimentul și Capital, Dan Andronic, a reacționat cu un comentariu dur, nici Simona Ionescu, redactorul-șef al Evenimentului Zilei nu a privit nepăsătoare cazul micuței Sorina.

Simona Ionescu pune într-o nouă lumină cazul social care a cutremurat România și oferă cel puțin o explicație nouă pentru atitudinea procuroarei care a intrat, imediat, în centrul atenției.

„Am prins informația și am înțeles de ce procuroarea a târât fetița pe caldarâm: e domnișoară, nu are copii! Probabil că nici câine nu are, căci ar fi avut în minte imaginile cu hingherii care vânează animalele pe străzi. Poate, însă, are pisică și a văzut cum prind pompierii câte una care se suie în copac și nu mai poate coborî, iar atunci nu i s-a părut mare lucru să o tragă și ea pe copilă. Nu înțeleg ce a făcut psihologul care a însoțit cohorta de polițiști și procuroarea, care i-a fost rolul, i-a explicat fetiței situația, a liniștit-o? Sau de ce nu s-a opus ”ridicării” Sorinei atunci când a văzut că fetița nu vrea să părăsească familia care o crescuse? Până la acest moment nicio asociație sau colegiu al psihologilor nu a dat niciun comunicat, nu a avut nicio intervenție cu privire la așa-zisa asistență a colegului lor în cazul de la Baia-de-Aramă”, a fost reacția Simonei Ionescu pe Facebook.

Comentariul redactorului-șef al Evenimentului Zilei a primit mai multe reacții, reputatul Tudorel Butoi fiind prima persoană care a oferit o reacție la poziția Simonei Ionescu.

„Ce reactie sa aiba...cind nu mai stiu de capul lor....!.).cind nestiinta cartii le bintuie capul.!!.??...cind le miroase si astora....banul/afacerile/reaua credinta...dar mai ales..„micimile de caracter”...invidia...orgoliile nemasurate...disipindu-se in...coahi....samani....sarlatani...si alti maimutari care-au aruncat...in derizoriu..profesia...

Daca in desfasurarea evenimentelor...psihotraumatizant-victimizante...ar fi fost un...PSIHOLOG...in secunda doi. ..AR FI TREBUIT S-O TRIMITA...PE DRA...PROCOROAICA....#LACRATITZA#...direct....DAR...N-A. FOST....!...(((... ....poate ..data. viitoare...!..”, a fost reacția lui Tudorel Butoi.

