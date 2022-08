Sorin Ovidiu Vântu a sfidat instanța CAB. Până la urmă, a fost audiat prin videoconferință în dosarul lui Șerban Pop, fost vicepreședinte ANAF

Judecătorul Alexandru Ciprian Ghiță, președintele Completului 21, vrea să dea sentința repede, mai ales că este abia fondul, iar termenul de prescripție se apropie. Indiferent de soluția instanței de fond, va urma și recursul la Înalta Curte de Apel și Casație, iar după cum au încercat apărătorii inculpatului să tergiverseze procesul, este clar că instanța Curții de Apel este presată de timp.

Mită pentru o returnare de TVA, bani care s-au plimbat de la OMV la Petrom Service, la ANAF, înapoi la Petrom Service și apoi în conturile lui Vântu și Pop

Șerban Pop a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru infracțiunea de luare de mită. El este acuzat că a pretins suma de 5 milioane de euro pentru o returnare de TVA de aproximativ 55 de milioane de euro, de la ANAF către Petrom Service, firma controlată de Sorin Ovidiu Vântu. Petrom Service a vândut un pachet de acțiuni deținut în numele angajaților Petrom, către OMV, în valoare de aproximativ 250 de milioane de euro.

Tranzacția cu acțiuni și transfer de activitate nu este purtătoare de TVA. Cu toate acestea, Petrom Service a facturat și încasat TVA-ul de la OMV pe care l-a virat la ANAF. ANAF-ul trebuia să emită o soluție individuală anticipată de rambursare a TVA-ului încasat eronat și să restituie banii către Petrom Service.

La rândul ei, firma Petrom Service ar fi trebuit să storneze facturile cu TVA, să emită factură fără TVA și să returneze cele 55 de milioane de euro către OMV. Cei de la ANAF au tergiversat emiterea soluției de rambursare anticipată, așa că trebuia să se între pe procedura normală de rambursare, adică prin control de fond la Petrom Service.

Lucrurile s-au complicat iar Sorin Ovidiu Vântu a luat legătura cu Șerban Pop prin intermediul omului de afaceri Iliuță Naghi, care avea o relație de prietenie cu Pop. După intervenția lui Pop, în calitate de vicepreședinte ANAf, Petrom Service și-a încasat banii de la stat și a emis factura de stornarea și emiterea facturii fără TVA către OMV.

Însă, așa cum au declarat martorii din dosar, Mariana Gheorghe, pe atunci președinte al Petrom OMV, a refuzat să primească banii pe motiv că deja se făcuse deducerea contabilă a TVA-ului achitat către Petrom Service și că ar fi trebuit să accepte un control de fond de la ANAF, ceea ce nu a fost pe placul conducerii OMV.

Așa că banii au rămas la Petrom Service și, la indicațiile lui Sorin Ovidiu Vântu, banii au fost virați într-un cont deschis la o bancă din Ungaria. De acolo s-au făcut plăți către firme din Cipru controlate de Vântu, iar mai departe s-au plătit șpăgile în conturi ale unor firme indicate de Șerban Pop prin intermediul lui Iliuță Naghi.

Până acum fuseseră audiați toți martorii, mai puțin Vântu

În dosarul penal 7827/2/2021 având cauza prezentată mai sus, instanța a audiat în regim de urgență mai mulți martori implicați. La termenul de joi, care a fost și ultimul termen al dosarului, au fost audiați martorii Iliuță Naghi, Adrian Marghescu, Zizi Anagnastopol, care s-au prezentat după mai multe insistențe ale instanței și după emiterea de mandate de aducere.

Despre cum a decurs audierea acestor martori voi vorbi într-un material jurnalistic separat. Prezentul text este dedicat audierii lui Sorin Ovidiu Vântu, cel care a sfidat Curtea timp de o lună și jumătate și a refuzat să se prezinte fizic la audieri, cu toate că avea mandat de aducere cu însoțitor.

Sorin Ovidiu Vântu ar fi trebuit să fie în sală, dar nu a fost

Sorin Ovidiu Vântu ar fi trebuit să fie audiat primul cu ocazia ședinței de joi. El fusese citat de mai multe ori la instanță, în calitate de martor, însă fără succes. După audierea celor trei martori prezenți, părea că judecătorul Ghiță va da un nou termen, în așteptarea lui Vântu. Avocații apărării mustăceau mulțumiți, deoarece un nou termen însemna timp câștigat pentru clientul lor, iar soluția prescripției este tot mai aproape.

Doar că judecătorul Ciprian Ghiță a stricat socotelile avocatului Alexandru Todică. “Deci domnul Sorin Ovidiu Vântu nu ne-a onorat nici astăzi cu prezența, nu?”, a întrebat retoric judecătorul Ghiță, adresându-se grefierei și procuroarei DNA.. “Are probleme de sănătate, medicale. Așa am citit în procesul verbal de aducere”, a intervenit din sală avocatul Todică.

“Cunoașteți că domnii de la poliție au pregătire medicală? Dacă eu spun că vă doare pe dumneavoastră un picior mă crede cineva? Vedeți cum s-au caricaturizat lucrurile în țara noastră?”, a replicat judecătorul. “Aveți dreptate! În timp ce noi aveam ședință data trecută, domnul Vântu posta pe FB”, s-a repliat avocatul inculpatului.

Judecătorul Ghiță s-a enervat și a cerut soluții

Judecătorul Ciprian Ghiță, președintele completului, a devenit din ce în ce mai nervos.

“Să discutăm serios care este situația și ce trebuie să facem. Am văzut și eu mandatul de aducere. Se spune că vezi Doamne, este bolnav. De vreo lună și ceva ne chinuim să îl tot aducem și ni se spune că nu se poate. Trebuie să se ia legătura cu dânsul și să ne dea ori acte medicale ori canale de comunicare ca să putem să-l audiem. Am dispus mandat de aducere. Nu putem să mergem peste dânsul să-l luăm cu forța sau să ne ducem la el să-l audiem. Noi trebuie să stăm în limitele legii. Cum ne descurcăm în această situație? E clar, mandatul de aducere nu s-a executat. Trebuia să pătrundă la el în casă și să-l aducă nu să-l lase să-și bată joc de noi cu complicitatea poliției sau a celor responsabili. Cum facem?”, a întrebat judecătorul.

A intervenit și procuroarea DNA, timid. “Într-un alt dosar s-a pus la dispoziție un canal de comunicație, dar acolo a fost ușor pentru că era asistat de un avocat, de avocatul Chitic…”, a spus aceasta.

Instanța a acuzat un complot între Vântu și polițiștii care ar fi trebuit să-l aducă cu forța

Enervat și mai tare judecătorul Ghiță s-a ridicat în picioare. “Atunci să suspendăm ședința și să încercăm să-l contactăm prin avocatul Chitic. Problema e că Vântu nu ne bagă în seamă și nu ne bagă în seamă nici domnii de la poliție care trebuiau să îl aducă. Mai mult, văd că aceștia sunt specialiști și în medicină legală.

Văntu știa foarte bine că era citat ca martor în acest dosar, dar nu vrea să comunice cu noi. Se pare că cei de la poliție sau jandarmerie permit lucrul ăsta. Deci, în mod normal dânșii trebuia să vină cu Vântu că avea mandat de aducere cu însoțitor. Dacă nu au venit cu Vântu, trebuiau să aducă niște acte medicale. Bun, mai dăm un termen și la termenul următor ce facem?”, s-a adresat magistratul celor implicați, în timp ce se pregătea să părăsească sala de ședință.

“În procesul verbal al poliției se face referire că dumnealor nu pot să-l aducă pentru că nu au mașină specială”, intervine avocatul Todică.

“Păi ce afecțiuni are că noi nu știm? Cine își asumă o asemenea responsabilitate? Adică să dispun eu să-l aducă cu salvarea?! Nu se poate, asta încerc să vă explic. Noi suntem într-o situație fără de ieșire, ori se sesizează DNA-ul pe ce infracțiuni se fac pe procedura asta. Pentru că e clar că cineva nu și-a făcut datoria și obligațiile legale. Constatăm că statul român este în imposibilitatea să-l audieze pe Vântu. Aplicați procedura legală care mai rămâne”, s-a răstit judecătorul către grefieră și grefieră.

Judecătorul a suspendat ședința pentru a găsi o soluție de a-l audia pe SOV

Avocatul Alexandru Toderică a intervenit, zâmbind în colțul gurii. “Propun să facem o comisie rogatorie, să mergem acasă la el și să-i luăm declarația, simplu…”

“Deci nu e suficient că noi îl chemăm aici și el nu vrea să vină, acum mergem și la el acasă?! O încadrare penală ar trebui să găsim pentru situația asta. Dânsul trebuia să fie aici, astăzi. De aceea am dat mandat de aducere cu însoțitor. Eu văd că domnii de la poliție au comunicat că nu se poate prezenta din motive medicale. De unde rezultă asta? Nu rezultă din nimic. Deci suspendăm ședința pentru 5 minute și mai încercați să luați legătura cu el. Și dumnneavoastră, doamna procuror, vă rog să vă sesizați pe situația legală”, i-a răspuns judecătorul Ghiță.

Să se sesizeze DNA și să găsească încadrarea penală pentru ce se întâmplă

Judecătorul Ciprian Ghiță și-a pierdut răbdarea.

“Vântu a văzut că nu avem ce să-i facem, în complicitate cu cei care trebuiau să-l aducă … Să-mi spuneți clar că vă sesizați împotriva vinovaților. D-aia am și suspendat ședința, pentru că în funcție de răspunsul dumneavoastră eu o să iau o decizie conform Codului de Procedură Penală. Eu nu obișnuiesc să fiu subiect de ironie. Sub nici o formă, să știți. Indiferent cine ar fi cei care o fac și consideră că eu aș putea fi obiect al bătăii de joc, indiferent că e președinte, președinte la Curtea Supremă sau altceva. Deci trebuie să-mi spuneți concret ce avem de făcut în continuare, vă sesizați și eu procedez conform Codului de Procedură Penală. Există o soluție.”, i s-a adresat judecătorul procuroarei DNA, în timp ce părăsea sala de judecată.

Grefiera și procuroarea DNA au reușit să dea de Sorin Ovidiu Vântu și să-l convingă să între prin videoconferință

În timpul pauzei a fost forfotă mare. Grefiera și procuroarea DNA au încins telefoanele. Se pare că au reușit să dea de avocatul Chitic, cel care îl reprezintă pe Sorin Ovidiu Vântu. Acesta i-a dictat grefierei numărul personal de mobil al martorului.

Grefiera l-a sunat pe Vântu și l-a convins pe acesta să accepte să fie audiat prin videoconferință.

“Chemați repede băiatul de la tehnic să facă legătura. Mă duc să-l anunț pe domnul judecător că am reușit”, a exclamat aceasta vădit mulțumită în timp ce a plecat în grabă spre camera judecătorilor, iar jandarmul după tehnician. Singurul care părea nemulțumit și înghițea în sec era avocatul Todică. Și-ar fi dorit ca Vântu să nu fie găsit și să se mai acorde un termen.

Vântu a fumat trabuc în timpul audierii

Pe plasma din sala de judecată a apărut Sorin Ovidiu Vântu. Îmbrăcat într-un tricou alb cu dungi albastre și roșii. Era degajat și din când în când trăgea dintr-o Țigara de foi. Fumul acoperea din când în când camera video de la care transmitea acesta.

În timp ce Vântu își savura superior cafeaua și trabucul, în sală a revenit și judecătorul Ciprian Ghiță. Pe față i se citea satisfacția. Audierea lui Sorin Ovidiu Vântu putea, în sfârșit, să se realizeze.

Martorul confirmă că inculpatul i-a cerut 5 milioane de euro

Interogatoriul martorului a început procedural. A fost întrebat dacă își menține declarațiile din timpul urmăririi penale, dacă a fost constrâns sau amenințat de anchetatorii DNA și dacă are o Biblie la îndemână ca să depună jurământul. “Sunt agnostic”, a răspuns Vântu, refuzând să depună jurământul religios.

Au urmat întrebările instanței.”Îl cunoașteți pe Pop Șerban, fostul vicepreședinte ANAF? Cum l-ați cunoscut?”, a întrebat judecătorul. “Da, îl cunosc. L-am cunoscut prin intermediul domnului Iliuță Naghi”, a răspuns martorul. “L-ați cunoscut cu ocazia derulării procedurii de emitere a unei soluții individuale anticipate de returnare de TVA pentru Petrom Service, aferent tranzacției cu OMV? “Nu am înțeles cuvântul “anticipat”. Adică îl înțeleg dar nu înțeleg termenul. L-am cunoscut în timpul derulării acestei operațiuni de returnare de TVA”, a confirmat Vântu.

“E adevărat că pentru această returnare de TVA Pop Șerban v-ar fi pretins mai multe milioane de euro?”, a continuat interogatoriul instanței. “Da. Mi-a cerut suma de 5 milioane de euro”, a răspuns ferm martorul. “Ați fost de acord cu propunerea?”, a întrebat judecătorul. “Nu aveam încotro…”, a venit răspunsul lui Vântu.

Scandal între avocatul apărării și judecător

Când părea că interogatoriul va decurge bine, a avut loc un nou incident între apărare și instanță, care a dus la o cerere expresă de recuzare a judecătorului Ghiță. “Vreau să vă pun o întrebare, pentru că inculpatul are o altă abordare. Spune acesta că firmele lui v-au prestat diferite servicii în cadrul unor relații comerciale și că acei bani nu erau mită ci plata acestor servicii” l-a întrebat judecătorul pe SOV.

“E puțin confuz acest mesaj. Sunt două afirmații confuze. În primul rând că acele companii mi-ar fi aparținut…”, a încercat să răspundă martorul. Atunci a intervenit avocatul Alexandru Todică care s-a ridicat brusc “Mă iertați domnule, unde a spus inculpatul despre relații comerciale?” “Domnule avocat, vă rog să luați loc”, i-a cerut judecătorul.

“Cer să se consemneze că nu există nicăieri în vreo declarație despre relații comerciale între clientul meu și martor”, a continuat avocatul. “Ați făcut această afirmație la termene anterioare. Luați loc și nu îmi întrerupeți întrebările. O să se consemneze obiecțiunile dumneavoastră”, i-a replicat judecătorul.

Avocatul Todică s-a îndreptat spre microfonul de la pupitru în timp ce Vântu îi răspundea judecătorului. Apărătorul lui Șerban Pop a început să vorbească peste martor și să repete cei ce spusese din bancă. “Nu mai tulburați audierea. Mergeți și luați loc”, i-a spus amenințător judecătorul Ghiță.

“Dumneavoastră faceți o afirmație , faceți o referire la o declarație…”, a continuat pe un ton ridicat, avocatul. “Așa a spus inculpatul”, i-a replicat judecătorul. “Eu nu sunt inculpat”, a replicat avocatul. “Nu încărcați să mă perturbați în audierea martorului…Sunteți aici reprezentantul inculpatului. Încercați să vă calmați că nu discutăm în contradictoriu. Eu am încercat să fiu cât de politicos am putut. Și am reușit să fiu mai politicos decât îmi este firea cu dumneavoastră”, l-a avertizat judecătorul.

Avocatul Todică a continuat să fie nemulțumit și a întrebat cu ce a greșit în dialogul cu instanța. “Pentru că ați încercat să mă perturbați în fel și chip. Deci luați acum loc în bancă. Luați acum loc în bancă! Dumneavoastră tergiversați procesul”, i-a răspuns răstit judecătorul Ghiță.

Avocatul Todică a cerut expres recuzarea judecătorului Ghiță

În replică, avocatul inculpatului a cerut recuzarea instanței. “Eu vă recuz acum! Vă rog să luați act de cererea de recuzare pe care o formulez expres pentru că din punctul meu de vedere dumneavoastră la momentul de față nu mai sunteți imparțial în prezenta cauză…”, a anunțat avocatul Todică.

Judecătorul Ghiță i-a stricat și de data aceasta strategia de tergiversare.

“Da, bine, dar nu o s-o fac pe poziția dumneavoastră procesuală. O să întrerupem ședința pentru 10 minute. O să suspendăm ședința pentru analizare cererii de recuzare. Domnule Vântu vă rugăm să rămâneți în contact cu noi pentru că vom continua”, a replicat judecătorul în timp ce părăsea sala. “Vă stau la dispoziție”, a răspuns Sorin Ovidiu Vântu amuzat.

În timpul pauzei, SOV a fumat și s-a uitat la un film

După ce judecătorul Ciprian Ghiță a părăsit sala pentru a merge să soluționeze cerea de recuzare, avocatul Todică i-a dictat grefierei motivele recuzării, pentru a fi înregistrată în registrul de ședință. Am să o formulez și în scris, acum, pe loc”, i-a spus acesta grefierei.

A urmat încă o pauză. În acest timp Sorin Ovidiu Vântu a rămas conectat cu sala. În așteptarea revenirii instanței, Vântu a fumat trabuc și a urmărit amuzat un film. În sală se auzeau replicile din film în timp ce el stătea concentrat spre televizor.

Recuzarea a fost respinsă și audierea a continuat

După aproximativ o jumătate de oră ședința s-a reluat. Recuzarea a fost respinsă, așa că judecătorul a reînceput audierea martorului. “Banii pe care OMV i-a virat în Petrom Service nu trebuiau virați pentru că tranzacția nu era purtătoare de TVA. Petrom Service și-a dat seama despre asta și a cerut ANAF să-i returneze pentru a-i înapoia la OMV”, a explicat Vântu.

“Deci, ca să fie clar, suma de 5 milioane de euro au fost mită pentru această tranzacție de returnarea a TVA sau pentru alte relații comerciale?”, a întrebat judecătorul. “Vă rog să mă iertați că îmi permit, onorată instanță, eu nu îmi permit să calific juridic acest act. Eu spun doar că pentru a putea recupera acei bani a trebuit să plătesc 5 milioane de euro”, a replicat SOV. “De ce trebuia să plătiți acești bani? Pentru că se tergiversa returnarea TVA-ului?”, a punctat instanța.

“Corect! Dar nu îmi permit să calific penal acest lucru. Banii erau virați în niște conturi indicate de Pop Șerban, eu nu știu dacă erau pentru Pop Șerban, prin intermediul lui Iliuță Naghi. Sunt foarte atent la detalii. Am trecut prin multe nenorociri pentru lipsa de atenție…mă iertați”, a completat martorul.

SOV explică cum s-a ajuns la mită și prin intermediul cui

Sorin Ovidiu Vântu a continuat explicațiile. “În prima etapă, pentru precizia informației, eu am discutat cu Iliuță Naghi, nu cu Pop Șerban”, a precizat acesta. “Ați spus că vreți să fim conciși…”, l-a întrerupt judecătorul. “Conciși dar și preciși, onorată instanță. Eu am discutat la început decât cu Iliuță Naghi înainte să-l cunosc pe Pop Șerban”, a replicat Vântu. “Dar după ce l-ați cunoscut pe Pop Șerban, ați discutat direct cu acesta?”, a continuat judecătorul. “Erau tergiversări cu privire la rambursarea TVA, în acest context l-am cunoscut pe Pop Șerban”, a explicat Vântu.

“Și de unde știți că Pop Șerban a pretins acești bani?”, a insistat judecătorul Ghiță.

“Pop Șerban mi-a confirmat că banii au fost recepționat în conturile indicate. Sunt foarte atent la detalii. Nu mi-a spus că i-a primit el, ci că banii au intrat în conturile indicate de Iliuță Naghi. Iliuță Naghi era legătura dintre mine și Pop”, a răspuns martorul.

Din când în când Vântu ironizează instanța

“Ați avut mai multe întâlniri cu Șerban Pop și unde?”, a continuat interogatoriul.

“Corect! Una a avut loc pe pontonul meu din Delta Dunării, iar alta în insula Creta”, a răspuns Vântu. “La dvs acasă în Otopeni nu v-ați întâlnit?”, a insistat judecătorul. “Ba cred că și acolo, au trecut o sută de ani de atunci și chiar nu îmi mai amintesc. Eu îmi amintesc de aceste două întâlniri, dar e posibil să fi fost și la mine acasă în Otopeni”, a replicat Vântu..

În timp ce judecătorul dicta grefierei consemnarea răspunsul martorului, Sorin Ovidiu Vântu a intervenit. “Îmi cer scuze onorată instanță, îmi cer iertare, am confundat. La Otopeni și în Creta. Am confundat cu un alt personaj”, a rectificat acesta. “Modificați. La casa mea din Otopeni și în Grecia, da?”, l-a întrebat judecătorul pentru a fi clar răspunsul consemnat. “Insula Creta aparține Greciei, da…” a replicat ironic Vântu în timp ce trăgea din țigara de foi.

Au exista suspiciuni cu privire la corectitudinea intermediarului

Judecătorul Ciprian Ghiță a trecut peste mică ironie a lui Vântu și a continuat interogatoriul. Au urmat întrebări despre relația dintre firmele martorului și Pop Șerban. Vântu a negat orice acte comerciale între firmele lor. Singura colaborare a fost cea privind returnarea TVA-ului plătit eronat de Petrom Service către ANAF.

În legătură cu întâlnirea din Grecia, când Vântu i-a chemat la el pe Iliuță Naghi și pe Pop Șerban și le-a trimis biletele de avion, SOV a afirmat că a avut suspiciuni cu privire la corectitudinea intermediarului, Iliuță Naghi, așa că a vrut să se lămurească direct de la sursă de ce se tergiversează rambursarea de TVA.

Vântu a confirmat că era proprietarul de drept al Petrom Service

Judecătorul Ghiță și-a epuizat întrebările și a invitat-o pe procuroarea DNA să îl interogheze pe Sorin Ovidiu Vântu. ”În ce calitate ați negociat rambursarea de TVA de la ANAF pentru Petrom Service?”, a întrebat aceasta. “Vă rog să repetați pentru că nu am auzit decât un murmur. Microfonul doamnei are probleme”, a răspuns Vântu.

După mai multe încercări a celor doi de a se auzi , tot Vântu a venit cu soluția. “Fiți amabil, domnule judecător, puneți-mi dumneavoastră întrebările, că microfonul dumneavoastră funcționează bine”, a propus acesta. Propunerea a fost acceptată și interogatoriul parchetului a continuat prin intermediul judecătorului Ghiță.

“Am negociat în calitate de proprietar al Petrom Service. Eram proprietarul companie. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu în față că mi se tulburau afacerile. Eram deținătorul contractului de trustee care atesta faptul că sunt proprietar”, a răspuns Vântu întrebării procuroarei. “Erați proprietarul în fapt în baza unui contract de ce…?”, a dictat judecătorul consemnarea răspunsului către grefieră. “De trustee, a silabisit”, Vântu. “Conform legislației cipriote”, a completat acesta.

Vântu afirmă că a plătit 5 milioane de euro, în rechizitoriu se vorbește de jumătate

“Din suma de 5 milioane de euro, câți bani ați plătit în conturile indicate de Iliuță Naghi?”, a vrut să știe procuroarea. “Toată suma. Am avut o înțelegere pe care am onorat-o”, a răspuns ferm Vântu. “Deci 5 milioane de euro, nu 2,5 milioane?”, a întrebat procuroarea mirată, deoarece în rechizitoriu se vorbește numai de 2,5 milioane de euro. “Exact!”, a răspuns SOV.

Cu toate că este vorba despre 2,5 milioane de euro care au dispărut, nici procuroarea și nici judecătorul nu au părut interesați unde au ajuns banii. Probabil că nu au vrut să dea ocazia apărării să își găsească motive de a mai cere noi termene și amânări pentru lămuriri.

Avocatul apărării vrea să afle dacă Vântu ar fi fost tras în piept de colaboratorul său

A venit rândul apărării să pună întrebări martorului. “Dacă din 2,5 milioane plătite de Dvs, 1,83 milioane au ajuns în conturile personale ale domnului Iliuță Naghi, e posibil ca Naghi să fi acționat în nume propriu și în interesul patrimonial personal, folosind relația pe care o avea cu Pop, pentru a vă induce în eroare?”, l-a întrebat avocatul Todică.

“Nu pot specula acest lucru (…) Plata banilor, 5 milioane de euro, s-a făcut anterior returnării returnării TVA. Și îl aud foarte bine pe domnul avocat, nu e nevoie să mai repetați întrebarea, domnule judecător. I-am și răspuns…”, l-a oprit Vântu pe judecătorul Ghiță, care repeta întrebările avocatului așa cum făcuse în cazul procuroarei. Avocatul Todică vorbea de la microfonul pupitrului avocaților.

Vântu arogant la adresa avocatului, a inculpatului, dar și a fostului său partener, Liviu Luca

Avocatul apărării a continuat întrebările. “În ce lună a anului 2008 v-ați întâlnit prima dată cu Pop Șerban?”, a vrut să știe acesta. “Pfff. Vă dați seama că nu pot răspunde după atât timp. Cred că nu vreți să vă precizez și ziua și ora…”, a replicat sarcastic, Vântu. “Dar v-ați întâlnit înainte sau după ce a fost numit vicepreședinte ANAF”, a continuat avocatul.

“Bănuiesc că după, că dacă era înainte, cine îl băga în seamă pe Pop…”, a continuat ironiile, SOV. Avocatul l-a întrebat și despre Liviu Luca, fostul lider sindical din Petrom și cel care era cunoscut ca patronul firmei Petrom Service.

“Luca era interfața mea în Petrom Service. În această poziție el părea acolo că e șeful. Eu eram proprietarul, dar pentru cei din Petrom Service el era șef. Eu îi spuneam ce să facă și el transmitea aparatului tehnic și invers, îmi spunea ce probleme sunt și eu le rezolvam.. El mi-a spus că se tergiversează rambursarea de TVA și atunci eu am intervenit și m-am întâlnit cu Pop Șerban”, i-a răspuns Vântu cu superioritate.

Odată cu audierea lui Vântu s-a încheiat cercetarea judecătorească și instanța se va pronunța în 13 zile

“Ați formulat un denunț la DNA 2015, Vă mențineți cele declarate în denunț?”, l-a mai întrebat avocatul apărării. “Da. Am formulat acel denunț. A fost ca urmare a faptului că cei de la Petrom Service au afirmat că eu am luat cele 5 milioane de euro și le-am băgat în buzunar. Oamenii aceia îmi erau salariați. Pentru mine era o situație jenantă să se creadă că mi-am furat singur banii. De aceea am făcut denunțul împotriva lui Șerban Pop”, i-a răspuns Sorin Ovidiu Vântu.

Așa s-a încheiat mult râvnita audiere a lui Sorin Ovidiu Vântu, în calitate de martor în dosarul de luare de mită a fostului vicepreședinte ANAF, Șerban Pop. Judecătorul Ciprian Ghiță i-a mulțumit acestuia, în timp ce Vântu i-a urat o zi bună.

După ce Vântu a dispărut de pe ecranul televizorului, instanța a anunțat că cercetarea judecătorească s-a încheiat și a dat cuvântul pentru concluzii Ministerului Public și apărării. Iar la sfârșitul pledoariilor, după o ședință maraton care a durat mai mult de 6 ore, a mai dat o veste proastă celor care sperau să mai tragă de timp. A stabilit pronunțarea în cauză în mai puțin de două săptămâni, mai exact pe data de 7 Septembrie.