Update. Sorin Oprescu, condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Ce sentință a primit iubita fostului edil al Capitalei

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat la 4 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Sentința nu este definitivă.





UPDATE 2: În cazul iubitei lui Sorin Oprescu, instanța a decis: „Respinge cererea privind aplicarea măsurii confiscării extinse pentru martora Nica Adriana. Ridică măsura sechestrului asigurator asupra imobilului situat în București, aparținând martorei Nica Adriana”.

„In baza prev. art. 289, alin 1 Cod Penal, cu aplicarea art. 6 si art. 7 lit. a din Legea nr 78/2000 condamna pe inculpat la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a si b din Codul Penal .

In baza prev. art 289 alin 3 Cod Penal, dispune confiscarea sumei de 25.000 euro .

In baza prev art 367 alin 1 Cod Penal, condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b si k Cod Penal .

In baza art 297 Cod Penal, cu ref la art 13/2 din Legea nr 78/2000, mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit., a b k Cod Penal.

In baza art 39 alin 1 lit. b Cod Penal, executa pedeapsa de 4 ani inchisoare la care se adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an si 4 luni, in final inculpatul executa pedeapsa de 4 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k Cod Penal.

In baza prev. art 65 Cod Penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b k Cod Penal, executabila de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare la momentul cand pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata.

Constata ca inculpatul a fost retinut/arestat preventiv 6.09.2015-27.11.2015 (arestat la domiciliu) -14.01.2016 (control judiciar) .

Respinge cererea privind aplicarea masurii confiscarii extinse prev. de art 112/1 Cod Penal pentru. martora Nica Adriana.

In baza prevederilor art. 403, lit. c Cod de Procedura Penala, ridica masura sechestrului asigurator asupra imobilului situat in Bucuresti , sector 1, strada Herastrau , nr. 42, apartinind martorei Nica Adriana .

In baza prev. art. 112 /1 Cod Penal confisca de la inculpatul Oprescu suma de 695.871 lei (perioada 2013- septembrie 2015) .

In baza prev. art. 403, lit. c Cod Procedura Penala, mentine masura sechestrului asigurator asupra cotei indivize de 5/6 din imobilul situat in Bucuresti, stada Popa Savu nr 42 , parter, sectorul 1, format din apartament cu patru camere de locuit si cu o suprafata utila de 172,34 mp, loc de parcare demisol si boxa demisol, cota parte indiviza de 101,64 mp teren identificate cu nr. cadastrale 6627-2, 6627/2/3 intabulate in cartea funciara 27192, sector 1 pana la concurenta sumei de 1.264.531,8 lei .

In baza prev. art 403, lit. c Cod Procedura Penala, ridica masura sechestrului asigurator asupra imobilului situat in sat Ciolpani , comuna Ciolpani in suprafata de 526 mp si teren cu suprafata de 895 mp .

