Situația economică și fiscală a României este îngrijorătoare, iar statul ar avea nevoie de încă 10-12 miliarde de euro la rectificarea bugetară, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu. Liderul social-democraților i-a cerut premierului desemnat Luca Niculescu să prezinte Parlamentului situația actualizată a finanțelor publice în primele două-trei săptămâni după învestirea viitorului Guvern.

Sorin Grindeanu consideră că problemele economice și bugetare ale României sunt suficient de grave încât termenul „îngrijorător” să nu reflecte în totalitate situația actuală. Președintele PSD a făcut această evaluare joi, într-o intervenție la Antena 3 CNN, unde a vorbit despre necesarul de finanțare al statului și despre măsurile pe care ar trebui să le ia viitorul Executiv.

Întrebat cum ar caracteriza situația României folosind un singur cuvânt, liderul social-democrat a răspuns: „Un cuvânt ar fi îngrijorător”.

„Dincolo de situația îngrijorătoare, și s-ar putea să fie un cuvânt soft, dar prefer să-l folosesc pe acesta, cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate cu toții”, a declarat liderul PSD, joi, la Antena 3 CNN.

Președintele PSD a afirmat că i-a recomandat premierului desemnat Luca Niculescu să prezinte o evaluare completă a finanțelor publice, indiferent dacă social-democrații vor participa sau nu la formarea viitorului Guvern. Potrivit acestuia, informarea ar trebui făcută în Parlament în primele două-trei săptămâni de la învestirea Executivului.

Grindeanu consideră că prezentarea datelor actualizate este necesară pentru ca populația să cunoască problemele bugetare cu care se confruntă România.

„Eu cred în acest moment că românii trebuie să știe în ce situație exactă ne aflăm”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a indicat mai multe probleme care, în opinia sa, ar trebui incluse în evaluarea prezentată de viitorul Guvern, printre care obligațiile financiare restante și fondurile suplimentare necesare instituțiilor publice.

Sorin Grindeanu a atras atenția asupra situației din sectorul construcțiilor, unde, potrivit estimărilor prezentate de acesta, valoarea lucrărilor realizate, dar încă nefacturate, ar ajunge la aproximativ 3 miliarde de euro. Președintele PSD a vorbit și despre necesitatea unei rectificări bugetare pentru asigurarea finanțării serviciilor publice.

Acesta estimează că ar fi nevoie de sume suplimentare importante pentru ca instituțiile statului să își poată desfășura activitatea, inclusiv în domeniul sănătății și în administrație.

„La rectificarea bugetară, absolut obligatorie pentru funcționarea statului, și aici mă refer la spitale, la partea de sănătate, administrație și așa mai departe, eu estimez că mai e nevoie de un necesar de 10-12 miliarde de euro”, a spus liderul PSD.

Suma de 10-12 miliarde de euro reprezintă estimarea prezentată de Grindeanu, nu un necesar de finanțare confirmat printr-o rectificare bugetară.

Președintele PSD a făcut referire și la indicatorii economici utilizați pentru construirea bugetului de stat. Potrivit acestuia, bugetul României a fost elaborat pornind de la o creștere economică estimată la 1,2%.

Sorin Grindeanu a susținut însă că estimarea Băncii Mondiale indică o contracție economică de 0,7%, ceea ce ar însemna o diferență importantă față de nivelul luat inițial în calcul la fundamentarea bugetului.

În acest context, liderul social-democrat consideră necesară prezentarea situației financiare reale înainte ca viitorul Guvern să stabilească măsurile economice.

„Guvernul să spună exact în ce situație a luat România în Parlament, transparent, încât românii să fie conștienți de această situație pe care o consider îngrijorătoare. De aici plecând, cred că trebuie să dezvoltăm politici publice care să ducă la relansare economică”, a afirmat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a cerut formațiunilor politice să colaboreze pentru gestionarea problemelor economice și fiscale, indiferent de poziția pe care o ocupă în Parlament. Liderul PSD a afirmat că diferențele ideologice ar trebui să treacă pe plan secund în raport cu dificultățile economice ale țării.

Apelul său a vizat atât formațiunile aflate la guvernare, cât și partidele din opoziție, inclusiv PSD.

„În acest moment, nu mai contează cu stânga și cu dreapta sau cu suveranist. (…) Fie că în acest moment suntem în opoziție, cum e PSD-ul, sau se află la guvernare, cum e PNL, USR și UDMR. Hai să dăm dovadă de responsabilitate”, a transmis Grindeanu.

Președintele PSD susține că prezentarea situației fiscale actualizate și asumarea unor măsuri de relansare economică trebuie să se numere printre prioritățile viitorului Guvern.