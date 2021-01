Sorin Faur, întâlnire memorabilă cu Nicolae Ceaușescu

Sorin Faur lucrează în presă încă din anul 1987, iar zilele Revoluției l-au prins corector la Scânteia și student la Filologie, unde a intrat „foarte, foarte greu și după multe, multe rateuri”, după cum chiar invitatul lui Mirel Curea a mărturisit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro.

„Cel mai mândru de locurile mele de muncă în presă sunt de primul meu loc de muncă. Îl am în cartea de muncă, sunt foarte mândru. Eu am luat-o chiar de jos, adică am luat-o din tipografie. Primul meu loc de muncă, după prima mea ratare spectaculoasă la facultate, este de zincograf. Zincografii erau cei care făceau pozele. Se făceau pe zinc, pentru ca să poată fi tipărite pe hârtia de ziar.

Zincul se prelucra cu acid sulfuric, într-o concentrație monstruoasă. Era realmente ca la desene animate: când făceam soluția, o amestecam și vărsam cu mâna, fără măști și alte protecții, și ieșea fum ca în desenele animate cu Tom și Jerry”, a dezvăluit jurnalistul.