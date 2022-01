Sorin Cîmpeanu, anunțul zilei despre bursele de merit ale elevilor. Ce modificări intenționează să facă ministrul, în plin scandal

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a decis să mai facă o serie de precizări cu privire la bursele elevilor din România. Potrivit acestuia, nu doar că mai mulți elevi vor primi burse în anul 2022, ci și bugetul acestora îl depășește pe cel de anul trecut cu 400 de milioane de lei.

În declarațiile făcute de oficial, acesta a ținut să sublinieze faptul că bugetul din acest an pentru bursele de merit, de performanță, sociale și de studiu este de patru ori mai mare decât cel alocat în 2020.

Sorin Cîmpeanu, precizări despre bursele de merit ale elevilor

”Toți banii alocați pentru burse vor fi cheltuiți pentru burse. Dacă va fi cazul, pe baza rezultatelor pe care le vom avea după primul semestru, exclusiv semestrul I din clasa a V-a și semestrul I din clasa a IX-a, pentru că toți ceilalți se bazează pe rezultatul din anul școlar anterior, dacă va fi cazul, vom revedea criteriile în așa fel încât tot bugetul obținut cu greu pentru bursele elevilor să fie cheltuit pentru bursele elevilor.

Reamintesc, bugetul de peste 1 miliard de lei pentru bursele de merit, de performanță, sociale și de studiu, reprezintă de patru ori mai mult decât bugetul anului 2020, când am avut 270 milioane de lei plătiți doar de primării. În 2021, am început cu un buget de 540 milioane de lei, pentru prima oară în istoria post-decembristă, plătiți de la bugetul de stat.

La rectificare, am luptat și am obținut pentru bursele elevilor încă 105 milioane. Execuția pe anul 2021 pe burse elevi de la bugetul de stat a fost de 645 milioane de lei. Peste acești bani, am luptat și am obținut o suplimentare de aproape 400 de milioane de lei. Peste acești bani, care sunt cu 400 de milioane mai mult decât anul trecut, sunt cei 226 de milioane pentru bursa profesională și bursa bani de liceu.

(…) Cei 347.000 de beneficiari estimați ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulți în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020. Întrebare: Unde este «tăierea» numărului de beneficiari ai burselor de merit?”, a declarat Sorin Cîmpeanu.