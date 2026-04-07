Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la turneul de la Linz chiar de ziua ei. Jucătoarea a împlinit 36 de ani

Sorana Cîrstea a avut parte de un cadou special de ziua ei. Marți, sportiva a împlinit 36 de ani și s-a calificat în turul doi la turneul WTA 500 de la Linz, Austria. Cap de serie numărul 5 și ocupanta locului 29 în clasamentul mondial, jucătoarea de tenis a învins-o în primul tur pe austrieaca Sinja Kraus, locul 119 WTA, scor 6-3, 6-3.

Meciul a durat o oră și 27 de minute. În turul următor, Sorana o va întâlni pe unguroaica Dalma Galfi, aflată pe locul 103 mondial. Pentru accederea în turul doi, românca va primi 15.690 de dolari și 60 de puncte WTA.

Cu câteva ore înainte de ziua ei, Sorana Cîrstea a împărtășit cu fanii câteva fotografii pe rețelele sociale, primind numeroase mesaje de „la mulți ani”.

Recent, jucătoarea a anunțat totodată că este singură, după încheierea relației cu Alexandru Țiriac.

„Îmi doresc să fac foarte multe lucruri, am anumite planuri. Am spus-o de multe ori, sunt o persoană care are foarte multe interese și pe lângă tenis și simt că pot să aduc un aport în multe zone din viața mea.Vom vedea după exact în ce domeniu mă voi orienta, dar momentul de față îmi doresc să mă bucur de fiecare săptămână să joc un tenis cât mai bun posibil, iar restul după sunt sigură că va fi o perioadă frumoasă”, spunea ea.

Sorana Cîrstea a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa în circuitul profesionist WTA, declarație făcută într-o postare pe contul său de Instagram în decembrie 2025. Sorana Cîrstea se bucură de o carieră impresionantă în tenisul profesionist, cu peste 1.000 de meciuri disputate la simplu, dintre care 589 câștigate și 462 pierdute. În 2026, românca a depășit pragul de 11 milioane de dolari câștigați de-a lungul carierei, acumulând un total de 11.270.559 de dolari, dintre care 445.631 doar în acest an.