„Sunt producător la Antena 3 de când s-a inventat postul. Am venit aici cam cu șase luni înainte de prima emisie. Era încă moloz pe jos. Dintotdeauna sunt la Antena 3. Sunt producător al emisiunii Previziuni. Încep serviciul la ora 06.00, în zori.

Ne adunăm cu toată echipa, pregătim subiectele, imaginile, tot ce trebuie. Noi avem și foarte multe rubrici. Este o emisiune grea. Apoi stau trei ore în emisie în regim de direct. Este o muncă destul de grea și mă consumă mult. După o zi mai dificilă, cu multe breaking news-uri, te simți cam epuizat.

Nu am un statut preferențial. Sunt un producător ca alți producători. Am anumite hobby-uri, uite, mai scriu o carte și am un frate celebru. Dar în rest, sunt la fel precum ceilalți producători de la Antena 3”, a spus Naty Badea.

Întrebată dacă a fost privită diferit dat fiind faptul că este sora lui Mircea Badea, Naty a zis cu zâmbetul pe buze:

„M-am luptat o vreme și cu aceste prejudecăți. Eu muncesc cot la cot cu ceilalți. Sunt foarte multe aspecte la care trebuie să fiu atentă și chiar mă gândeam zilele acestea… hai și cu avantajele! Și sunt și avatantaje.

De exemplu, a fi în emisiunea lui Mihai Gâdea alături de fratele meu pentru mine este o amintire foarte frumoasă. Iată în sfârșit un avantaj!”, a declarat Naty Badea intr-un interviu pentru DC News.

