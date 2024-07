Monden Sophie Ayad, mama Ioanei Țiriac, arată senzațional la 54 de ani. Cum s-a afișat fosta iubire a lui Țiriac







Sophie Ayad, fosta jurnalistă egipteană, mama Ioanei Țiriac, are mare grijă de modul în care arată. Drept urmare la cei 54 de ani, egipteanca se poate mândri cu un corp de invidiat. Fosta iubită a lui Ion Țiriac s-a pozat într-o rochie scurtă care îi scoate în evidență toate calitățile.

Bronzul perfect, dar și formele tonifiate sunt doar câteva dintre atuurile lui Sophie Ayad. Fosta jurnalistă s-a iubit cu Ion Țiriac din anul 1994. Cei doi au împreună doi copii, pe Ioana și pe Karim.

Mama Ioanei Țiriac nu-și arată vârsta

Ioana, care acum are 26 de ani a moștenit frumusețea de la mama ei și talentul de afaceri de la tatăl ei. Deși nu și-a dorit să conducă afacerile pe care le are Ion Țiriac, Ioana a devenit unul dintre cei mai repscetați brokeri imobiliari din Dubai. Semn că are apetență pentru afaceri. De altfel și studiile ei au ajutat-o. Nu de alta, dar a fost susținută financiar de către tatăl său pentru a studia în America. Doar că după ce a terminat, și-a dorit să se mute în Dubai.

„Cred că un copil norocos este cel care are posibilitatea să crească într-un mod logic și normal. Faptul că a învățat de la o vârstă fragedă că întotdeauna există cineva care are nevoie mai mare decât ea de anumite lucruri i-a fost de folos. Evenimentele pe care le organizează acum le face pe cont propriu, chiar dacă noi, eu și mama ei, am fost alături de ea... nu este deloc meritul meu”, a declarat Ion Țiriac.

Familia lui Ion Țiriac s-a mutat în Dubai

De altfel, în acest moment în Dubai se află și Ileana Lazariuc, fosta nevasta a lui Alexandru Țiriac. Aceasta și-a luat cei doi băieți pe care îi are cu fiul magnatului și a decis să locuiască în Dubai.

Ea și fiul lui Țiriac au rămas în relații foarte bune și comunică tot timpul. Asta chiar dacă Alexandru Țiriac și-a făcut deja o altă relație cu Sorana Cârstea