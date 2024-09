Monden Sophia Loren împlinește 90 de ani. Simbolul frumuseții are o viață de film







Sophia Loren împlinește vineri venerabila vârstă de 90 de ani. Actrița a dezvăluit că va marca această ocazie specială în Roma, locul unde cariera sa extraordinară a luat startul. „Sărbătoresc la Roma, unde a început totul", a declarat Loren, reflectând asupra legăturii sale puternice cu orașul care i-a fost martor ascensiunii în lumea cinematografiei.

Sophia Loren împlinește 90 de ani

Sophia Loren, considerată prototipul femeii meridionale,plină de frumusețe, vitalitate și inteligență practică, s-a născut pe 20 septembrie 1934 în orașul muncitoresc Pozzuoli, lângă Napoli. După ce a urmat cursurile școlii din orașul natal, a intrat în lumea cinematografiei în anii '50, debutând cu roluri în filmele "Cuori sul mare" (1950) și "Quo Vadis" (1951).

În această perioadă, îl cunoaște pe producătorul Carlo Ponti, cel care avea să devină atât mentorul ei, cât și soțul său. Sub îndrumarea lui, Sophia începe să ia lecții de actorie și își schimbă numele în Loren. Cu roluri în filme precum "L'oro di Napoli" (1954), "La donna del Fiume" (1954) și "Peccato che sia una canaglia" (1955), ea câștigă rapid popularitate și devine una dintre cele mai apreciate actrițe ale epocii.

Primul film realizat la Hollywood a apărut în 1957

Primul film de la Hollywood al Sophiei Loren, „The Pride and the Passion” (1957), a fost urmat de alte producții care au propulsat-o în rândul starurilor internaționale. Un moment de cotitură în cariera sa a fost rolul din „La Ciociara” (1960), care i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în 1961.

Tot pentru acest film, Sophia Loren a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes, devenind una dintre cele mai apreciate actrițe din lume. De-a lungul carierei, a fost recompensată și cu alte distincții importante, precum Globul de Aur în 1977 și premiul César în 1991.

Pe lângă „La Ciociara”, Sophia Loren a interpretat roluri memorabile în filme precum „Legend of the Lost” (1957), „El Cid” (1961), „The Man of La Mancha” (1972) și „Cassandra Crossing" (1976). În 1979, și-a publicat memoriile intitulate „Loving and Living", iar în anii '90 a continuat să colaboreze cu prieteni vechi, jucând alături de Marcello Mastroianni în comedia "Pret-a-Porter" (1994). Ulterior, a apărut în filme ca „Grumpier Old Men" (1995), "Between Strangers" (2002) și "Lives of the Saints" (2004).

Sophia Loren s-a întors în lumina reflectoarelor în 2010

În 2010, Sophia Loren a revenit în atenția publicului ca protagonistă în miniseria „La mia casa e piena di specchi”, bazată pe cartea autobiografică a surorii sale, Maria Scicolone. Totodată, în 2014, a jucat în scurtmetrajul "Voce umana", regizat de fiul său, Edoardo Ponti, subliniind astfel relația profesională și personală specială pe care o are cu acesta.

Prima vizită a celebrei actrițe în România a avut loc în 2016, când a fost invitată de onoare la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF). În cadrul unei conferințe de presă, Loren a împărtășit perspectiva sa asupra celebrității, spunând că nu s-a considerat niciodată o vedetă, nici măcar după ce a câștigat Oscarul. Aceasta a subliniat importanța dezvoltării personale și a continuării muncii, indiferent de succesul atins.

În 2019, Sophia Loren a anunțat revenirea sa pe marele ecran, într-un nou lungmetraj regizat de fiul său Edoardo Ponti. În filmul „La vita davanti a se” ("The Life Ahead"), lansat în 2020, Loren joacă rolul Madame Rosa, o supraviețuitoare a Holocaustului care dezvoltă o legătură profundă cu Momo, un băiat senegalez de 12 ani. Filmul este o adaptare a romanului "La vie devant soi" de Roman Gary, care a mai fost ecranizat în 1978 și a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin.

Pentru interpretarea din "La vita davanti a se", Sophia Loren a fost recompensată în 2021 cu trofeul „David di Donatello” pentru cea mai bună actriță. În septembrie 2023, actrița a suferit o intervenție chirurgicală după ce a fost victima unei fracturi de șold, în urma unei căzături în casa sa din Elveția