Sondaj umilitor pentru România.

Majoritatea românilor consideră că sunt priviţi ca cetățeni de rang doi în Uniunea Europeană. Informația apare într-un sondaj de opinie realizat de INSCOP. Conform cercetării, 78,2% dintre cei chestionaţi s-au arătat de acord cu afirmaţia conform căreia românii sunt priviţi ca «cetăţeni de mâna a doua» în UE. Un procent de 20,4% s-au declarat în dezacord cu această afirmaţie. Restul de 1,4% dintre cei chestionați au spus că nu știu sau că nu răspund.

Totodată, majoritatea românilor (50,2%) cred că unele state europene blochează aderarea României la spaţiul Schengen. Acești români văd în spatele acestei decizii motive de natură economică.

Conform sondajului INSCOP, 43,5% dintre respondenţi sunt de părere că România nu a fost admisă încă în spaţiul de liberă circulaţie din UE deoarece nu a îndeplinit toate criteriile de aderare. Alți 6,2% nu au nici o percepție, nu știu sau nu vor să răspundă.

Sondajul umilitor pentru România

Potrivit sondajului, 55,9% dintre români cred că poluarea din ţară este provocată mai ales de companii străine. Un procent de 35% sunt de părere că responsabile sunt companiile româneşti, iar 9,1% nu ştiu sau nu au răspuns. De asemenea, 47,3% dintre respondenţi cred că responsabile pentru tăierile ilegale din păduri sunt companii străine. Un procent de 45,8% cred că vinovate sunt companiile româneşti şi cetăţeni români. Aproape 7% nu ştiu sau nu au răspuns.

Conform cercetării, 58,2% dintre cei chestionaţi nu sunt de acord că România este blocată să construiacă autostrăzi de puteri străine care urmăresc să împiedice dezvoltarea ţării. Alte 35,4% dintre persoanele întrebate sunt de acord cu această afirmație, iar 6,4% nu ştiu sau nu a răspuns. De asemenea, 49,5% dintre respondenţi s-au declarat de acord cu afirmaţia Ungaria urmăreşte să rupă Transilvania de România. Un procent de 43,2% sunt în dezacord, iar 7,4% nu ştiu sau nu au răspuns.

87,2% dintre subiecţii sondajului cred că România trebuie să protejeze drepturile minorităţilor etnice de pe teritoriul său, iar 11% sunt în dezacord.

Informații despre sondajul INSCOP

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield, la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group. Demersul a fost elaborate în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.

Cercetarea, realizată în perioada 1 – 12 martie. Sondajul a fost realizat prin metoda CATI (interviuri telefonice) pe un eşantion de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus/minus 2,95% la un grad de încredere de 95%.