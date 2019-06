Sondaj IMAS: PSD se prăbușește sub 20%, ALDE e cotată la 8,5%, iar UDMR ratează Parlamentul

PNL, Alianța USR-PLUS și PSD – acesta ar fi ordinea în preferințele electoratului dacă s-ar organiza alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj IMAS comandat de USR în luna iunie Cu alte cuvinte, PNL își menține poziția fruntașă, la fel ca la europarlamentare, în timp ce USR își reclamă a doua poziție pe fundalul unei prăbușiri a PSD sub 20% (mai exact, 18,9%) în preferințele electoratului, în urma înfrângerii suferite de 26 mai.





Potrivit G4media, liberalii ar obține la alegerile parlamentare un scor similar cu cel de la europarlamentarele din 26 mai, clasând partidul condus de Ludovic Orban pe primul loc în preferințele electoratului. Potrivit cercetării sociologice, PSD ar cădea sub 20%, iar USR ar obține 17,6%, cu zece procente peste PLUS, formațiunea lui Dacian Cioloș, partidul condus de Dan Barna situându-se pe locul trei în clasamentul electoral. Așadar, sondajul sesizează un decalaj semnificativ între USR și Plus și susține că PSD își continua trendul descrescător.

Surpriza ALDE

Un scor de-a dreptul surprinzător, având în vedere dezastrul înregistrat la europarlamentare, scrutin la care nu a reușit să treacă pragul electoral, ar obține ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu. Potrivit sondajului IMAS, formațiunea este creditată cu 8,5% din voturi și s-ar clasa pe locul 5, imediat după Pro România, care ar obține 9,8% din preferințele electorale. De notat că PNL, PSD, USR, Pro România, ALDE și PLUS ar fi singurele partide care ar intra în Parlamentul României, potrivit datelor sondajului IMAS. De asemenea, UDMR și PMP nu ar trece pragul electoral, fiind creditate cu 2,5%, respectiv 3,7% din voturi.

Topul preferințelor electorale

Astfel, potrivit acestui sondaj IMAS realizat în luna iunie 2019, dacă s-ar organiza alegeri parlamentare, partidele ar obține următoarele rezultate: PNL – 27,5%; PSD – 18,9%; USR – 17,6%; Pro Romania – 9,8%; ALDE – 8,5%; PLUS – 7,6%; PMP – 3,7%; UDMR – 2,5%; DEMOS – 0,2%; Alt partid – 3,6%. Vă amintim că la alegerile europarlamentare din 26 mai, PNL a obținut 27% din voturi, urmat de PSD cu 22,5%, Alianța USR PLUS – 22,4%, Pro România – 6,6%, PMP – 5,7% și UDMR – 5,4%. ALDE a obținut abia 4% din voturi și nu a trimis niciun reprezentant în Parlamentul European.

