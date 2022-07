Soluția propusă de Viktor Orban pentru stoparea războiului. Ucraina are nevoie de o nouă strategie în fața Rusiei

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, e de părere că strategia europeană în acest acest război s-a bazat pe patru piloni greșiți. S-a pornit, printre altele, de la premisa că sancțiunile vor slăbi Rusia și că va exista o susținere din partea întregii lumi, lucru care nu s-a întâmplat.

Omul politic a declarat că strategia occidentală trebuie construită pe patru piloni.

Primul pilon este că Ucraina nu e singură, ci are ajutorul instructorilor militari anglo-saxoni și armament NATO; Al doilea pilon este strategic este că sancțiunile vor slăbi Rusia și vor destabiliza conducerea de la Moscova; Al treilea pilon este reprezentat de consecințele economice ale sancțiunilor, care vor atinge și celelalte țări; Ultimul pilon este că lumea se va alinia în spatele Ucrainei.

Declarațiile lui Viktor Orban

Prim-ministrul Ungariei și-a exprimat părerea despre ajutorul primit de Ucraina de la începutul războiului. „Situația stă în felul următor: stăm într-o o mașină ale cărei toate cele patru roți s-au dezumflat. Este evident că astfel nu vom câștiga nici un război. Ucraina niciodată nu va câștiga războiul împotriva Rusiei cu ofițeri instructori americani și cu armament american”.

El a mai adăugat că occidentalii trebuie convinși să elaboreze o nouă strategie în cazul războiului din Ucraina. „Este o chestiune de onoare și o chestiune morală să ne spunem părerea și punctul de vedere și să-i convingem pe occidentali că, în loc de rapoarte goale de victorie, să elaboreze o nouă strategie. Dacă toate cele patru roți au pană, avem nevoie de o nouă strategie în centrul căreia nu se află câștigarea războiului, ci negocierile de pace și formularea unei propuneri de pace corespunzătoare. (…) Treaba UE nu este să stea de partea Ucrainei sau a rușilor, ci să se încadreze undeva între Ucraina și Rusia, asta ar fi esența unei nou strategii”.

Discursurile din parte Rusiei

În conferința de presă, Orban a vorbit și despre discursurile oamenilor politici din Rusia. El a subliniat că acestea trebuie luate în serios, iar alimentarea cu arme moderne a Ucrainei nu va face decât să prelungească războiul. În acest fel, conflictul nu va fi încheiat decât în urma negocierilor ruso-americane.

Despre declarațiile lui Serghei Lavrov, oficialul a spus că au structura unui discurs de acum 30-40 ani, dar asta nu înseamnă că nu are sens ce spune. Din acest motiv, trebuie luate în serios informațiile din Federația Rusă. Acum două zile, reprezentantul oficial al Rusiei a spus că țara sa va înainta în Ucraina până când frontul va ajunge la o suficientă distanță ca ucrainenii cu armamentul lor să nu poată atacat teritoriul Rusiei.

Ce se întâmpla dacă Trump și Merkel mai erau lideri politic

Oficialul de la Budapesta a mai explicat că acest război din Ucraina nu ar fi avut loc dacă Donald Trump și Angela Merkel ar mai fi fost liderii SUA, respectiv Germaniei. „Trebuie să vă spun că dacă am fi fost puțin mai norocoși și președintele SUA, în acest moment decisiv, ar fi fost Donad Trump și am fi reușit să o convingem pe Angela Merkel să nu plece (…), atunci acest război niciodată nu s-ar fi întâmplat. Nu am avut noroc și acum suntem în război”, a precizat el.

Printre altele, prim-ministrul a reafirmat poziția Ungariei față de conflict, precizând că nu este războiul lor. În plus, el a menționat că Ucraina are interesul de a atrage și alte țări în război. Mai mult decât atât, faptul că Ucraina este țară membră NATO, iar Rusia nu este mai puternică decât Alianța Nord-Atlantică, nu îi fa oferi șansa să subjuge poporul ucrainean, e de părere Orban. Premierul Ungariei a avut un discurs de peste o oră, care a fost întrerupt deseori de aplauze îndelungi.

La începutul discursului său, un bărbat a afișat un banner pe care scria: „Ceva este etern: Transilvania, pământ românesc”, cu trimitere la motto-ul din acest an al Universității de Vară de la Băile Tușnad, care este „Unele lucruri sunt eterne”. Persoana în cauză a fost huiduită de participanți și a fost scoasă din incintă de forțele de ordine, informează Agerpres.