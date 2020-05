Axl Rose a dat de pământ cu Steven Mnuchin, pe care l-a criticat în contextul pandemiei de coronavirus din SUA care a afectat economia în teritoriu.

Legendarul rocker l-a numit „idiot” pe secretarul Trezoreriei, după ce Mnuchin a avertizat recent că s-ar putea să nu se reia călătoria internațională până în 2021, dar i-a încurajat pe americani să călătorească în interiorul țării.

Replica lui Steven Mnuchin pentru starul muzicii rock nu a întârziat să apară: „Ce ai făcut tu pentru țară în ultima perioadă”.

Axl Rose a continuat atacul, afirmând: „Sperăm să imităm modelul economic al Liberiei, dar… spre deosebire de această administrație, nu sunt responsabil pentru cele 70.000 de decese din SUA”.

It’s official! Whatever anyone may have previously thought of Steve Mnuchin he’s officially an asshole.

— Axl Rose (@axlrose) May 6, 2020