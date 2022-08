Soldații ruși se revoltă împotriva comandanților. Depun plângeri și cer să fie eliberați

Maxim Grebeniuk, un avocat și lider al organizației Ombudsmanul militar din Moscova, a transmis că soldații ruși au depus cel puțin patru plângeri la Procuratura generală, vrând ca superiorii care au cerut reținerea lor să fie pedepsiți.

Soldații ruși refuză să mai lupte în Ucraina

„Avem deja o listă cu 70 de soldați ruși care au fost ținuți prizonieri. În total au fost reținuți aproximativ 140 de soldați”, a transmis Grebeniuk, avocatul soldaților ruși.

O mărturie trimisă pe 1 august 2022 stipula că un soldat rus a fost reținut, vreme de o săptămână, în diferite celule din Lugansk, regiune ocupată de ruși.

„Ca urmare a ceea ce cred că au fost greșelile tactice și strategice făcute de comandanții mei și a disprețului total al acestora față de viața umană, am luat decizia de a nu continua operațiunea militară”, a relatat soldatul Vladimir (numele real nu a fost dezvăluit, la solicitarea acestuia) în mărturia sa.

Soldații ruși, arestați ilegal

Vladimir a declarat că fusese reținut pe data de 19 iulie 2022 și dus într-o celulă cu gratii la fereastră, acolo unde a fost lipsit de hrană, alături de alți 25 de militari ruși, toți din unitatea sa și care au refuzat să mai lupte în război.

La scurtă vreme după, Vladimir a fost transferat în Briansk, unde a fost ținut captiv într-o școală dezafectată, devenită bază militară. Pe lângă Vladimir, cel puțin alți 80 de soldați din mai multe unități au fost transferați la Briansk.

Ei [n.a. soldații Wagner] ne-au spus că au fost plasate mine în afara bazei militare și că oricine încearcă să fugă va fi considerat inamic și va fi împușcat pe loc. Eram hrăniți o dată pe zi, la prânz. Nu existau condiții de igienă. În tot acest timp, nu a fost furnizat niciun document care să explice arestarea noastră. Am fost închiși ilegal. Unii soldați, sub amenințarea violenței, au fost pur și simplu alungați spre destinații necunoscute, nu au mai fost văzuți de atunci”, a povestit Vladimir, care a reușit să scape după ce un medic militar a decis spitalizarea lui, din cauza rănilor suferite în război, conform The Guardian.