SolaX Power lansează în România noua generație de pompe de căldură care oferă economii de energie de până la 28%

SolaX Power, unul dintre cei mai mari producători globali de echipamente pentru producția de energie regenerabilă, lansează pe piața din România noul produs SolaX Thermal R290, o generație de pompe de căldură de înaltă eficiență.

Soluția completează ecosistemul consacrat de echipamente deja disponibile pe piața locală – invertoare hibride, baterii de stocare și stații de încărcare pentru vehicule electrice – oferind o integrare completă și inteligentă a tuturor componentelor pentru o locuință sustenabilă.

Produsul a fost lansat pe piața internațională și este disponibil pentru comenzi în România, compania estimând vânzări record datorită performanței energetice excepționale și a integrării inteligente cu sistemele fotovoltaice SolaX.

Listată pe piața STAR a Bursei din Shanghai (SSE: 688717), SolaX Power este unul dintre principalii producători globali de echipamente pentru energie regenerabilă, cu o cifră de afaceri de aproximativ 400 de milioane de euro și peste 3.000 de angajați.

Prezentă în România din 2022, compania a transformat țara noastră într-un hub regional care coordonează operațiunile din 12 state din zona Balcanilor.

În 2024, SolaX Power România a înregistrat o triplare a vânzărilor pe segmentele sale cheie – invertoare hibride și baterii de stocare a energiei.

Pentru 2025, compania își continuă strategia de extindere a portofoliului, prin lansarea de noi produse destinate uzului comercial și rezidențial, precum pompele de căldură SolaX Thermal R290.

Noua serie SolaX Thermal R290 reprezintă o soluție completă de climatizare și apă caldă menajeră, proiectată pentru locuințe moderne și clădiri mari. Pompa funcționează într-un interval larg de temperaturi, asigurând:

-încălzire între 25°C și 80°C

-apă caldă menajeră între 20°C și 70°C

-răcire între 5°C și 25°C

Toate acestea sunt gestionate printr-un sistem inteligent de control.

Disponibilă în cinci modele, cu puteri între 8 și 16 kW, în variante monofazate și trifazate, gama se adaptează ușor diferitelor tipuri de locuințe sau spații comerciale.

Performanțele pompelor de căldură SolaX sunt susținute de o eficiență energetică de clasă A+++, un coeficient SCOP de până la 5,42 și o creștere a economiilor de energie de până la 28%, comparativ cu soluțiile convenționale.

Tehnologia utilizează agentul frigorific natural R290, cu un impact minim asupra mediului (GWP=3, ODP=0), contribuind activ la obiectivele de decarbonizare și tranziție către un consum sustenabil de energie.

Unul dintre punctele forte ale noii generații este integrarea nativă cu invertoarele și bateriile SolaX, prin platforma inteligentă SolaXCloud, care permite monitorizarea în timp real a fluxurilor de energie, a temperaturii și a statusului de funcționare. Sistemul oferă control total prin aplicație, cu posibilitatea de programare a temperaturilor, a modurilor de funcționare și a orarelor de pornire, inclusiv moduri speciale – vacanță, silențios sau anti-îngheț. Utilizatorii pot ajusta independent temperatura pentru până la trei zone de încălzire, asigurând confort optim în fiecare spațiu al locuinței, cu o reglare fină și economică datorită funcției AI Intelligent Scheduling, care optimizează consumul și beneficiile economice, declară Robert Kenderessy, Sales Area Manager Balkans Area, SolaX Power.

SolaX Thermal R290 se numără printre cele mai silențioase pompe de căldură din categoria sa și include modele cu rezervor integrat pentru apă caldă menajeră, unități hidraulice sau sisteme complet integrate.

Compania include, de asemenea, în portofoliu produse dedicate segmentului comercial și industrial (C&I), precum:

-bateriile containerizate ORI, cu o capacitate de până la 7,5 MWh

-sistemele de stocare TRENE, de 215 kWh

-soluția All-in-One AELIO, care integrează un invertor hibrid de 50/60 kW și oferă până la 200 kWh capacitate de stocare per unitate

În România, SolaX Power operează cu o echipă dedicată de nouă specialiști și o rețea de peste 200 de instalatori certificați, care asigură instalarea și mentenanța tuturor echipamentelor.

Prin lansarea noii game de pompe de căldură, compania își reafirmă angajamentul de a oferi soluții inteligente și sustenabile pentru locuințele viitorului.