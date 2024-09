Monden Sofia Vergara si-a coafat părul cu un produs de 22 de dolari. E la îndemâna tuturor







Sofia Vergara este una dintre cele mai cunoscute actrițe la nivel mondial, drept urmare are grijă să arate tot timpul bine, mai ales părul ei. Vedeta a ales, la Emy, un produs de numai 22 de dolari pentru a se coafa.

Părul Sofiei, îngrijit cu un produs comun

Sofia Vergara a apărut pe covorul roșu de la premiile Emy, cu o ținută impecabilă. Cunoscuta actriță, mai ales din ultimele sale apariții din Modern Family și Griselda, a ales o ținută spectaculoasă. Este de altfel recunoscută pentru gusturile sale în materie de modă și frumusețe. Actrița a fost nominalizată la categoria ”Cea mai bună actriță principală într-un serial limitat” pentru munca ei în Griselda. Sofía s-a asigurat că aspectul ei de pe covor roșu este perfect pentru această ocazie.

În timp ce ea a ieșit purtând o rochie roșie Dolce și Gabbana, părul ei incredibil a făcut ca posesoarea să iasă în evidență. Iar modul în care a reușit să-l coafeze perfect este dezvăluit de de hair-stylistul Renato Campora. El este cel care a coafat-o și a explicat că a folosit un produs de 22 de dolari, dar care s-a dovedit a fi extrem de eficient. „O bază puternică este esențială pentru orice coafură”, a spus Renato.

Sofia nu are pretenții la mărci celebre și scumpe

„Acest produs ușor și non-lipicios îmblânzește încrețirea, este un protector împotriva căldurii și, cel mai important, creează volum instantaneu.” Potrivit site-ului web al mărcii, produsul este o „cremă”, care permite „o fixare ușoară și nelipicioasă” care „creează volum și îmblânzește părul”.

Crema poate fi folosită și ca un protector termic pentru unelte fierbinți până la 450 de grade Fahrenheit. Disponibil pentru 22 USD pe Amazon, are deja o serie de fani. "Am pus asta pe părul umed și apoi am folosit un uscător cu un difuzor. Primesc multe complimente și părul meu încă arată bine două zile mai târziu", a comentat o persoană online.