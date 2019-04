Ministerul Educației intervine în problema bătrânei concediate de la grădiniță. Ce dispoziții a dat Ecaterina Andronescu

Bătrâna de 83 de ani care a fost angajată să facă ordine la o grădiniță din Gorj, Sofia Chițoran, va fi reangajată, în timp ce directoarea unității de învățământ va fi sancționată.





Declarația a fost făcută de ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, marţi, la Palatul Victoria, informează Digi24.

„Şi eu am văzut momentul prezentării şi m-a impresionat, m-a impresionat că la vârsta pe care o avea găsea ceva foarte util de făcut pentru grădiniţa din acea localitate. De aceea, nu am înţeles-o deloc pe directoarea grădiniţei în decizia pe care a luat-o, am avut o discuţie cu inspectorul şcolar general de la Gorj, care mi-a promis că astăzi (marţi - n.r.) doamna va fi reintegrată şi, sigur, se gândeşte la sancţiunea pe care directoarea o va primi pentru acest gest lipsit de omenie.”, a explicat Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educaţiei a adăugat că meseria de dascăl se bazează și pe solidaritate și empatie.

„Ceea ce, din păcate, doamna director a grădiniţei nu a dovedit că înţelege sau că are empatia necesară pentru un om în vârstă care-şi dedică şi la acea vârstă ultimele ei resurse emoţionale şi de muncă şi le dedică grădiniţei. Ca urmare, are tot respectul meu şi toată preţuirea mea doamna care avea grijă de grădiniţă.”, a mai declarat Andronescu.

La câteva zile după ce a fost protagonista unui reportaj la Ştirile Pro TV, Sofia Chiţoran, bătrâna în vârstă de 83 de ani care lucra ca femeie de serviciu la grădiniţa din Leurda, judeţul Gorj, a fost concediată.Directoarea grădiniței a argumentat că Sofia Chițoran era prea în vârstă pentru a mai continua să lucreze.

Ministrul Educaţiei a participat la ceremonia destinată semnării Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice privind implementarea măsurilor necesare creşterii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist la servicii integrate de sănătate, sociale şi de educaţie.

