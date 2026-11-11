Șoferul român de camion reținut după accidentele în lanț produse pe autostrada Trakia din Bulgaria, soldate cu 11 morți și 51 de răniți, a fost eliberat miercuri, după o nouă audiere. Bărbatul nu a fost pus sub acuzare și a fost ascultat de procurori în calitate de martor, în ancheta care urmărește să stabilească împrejurările producerii tragediei. Între timp, un alt șofer român implicat în carambol se află în stare critică la un spital din Burgas, fiind intubat și menținut în comă indusă medicamentos, potrivit televiziunii publice bulgare BNT.

Șoferul român în vârstă de 44 de ani, identificat de presa locală drept „Ion Neo”, a fost audiat de două ori, marți și miercuri. La cea de-a doua audiere a fost asistat de un interpret, iar declarațiile sale sunt considerate importante pentru reconstituirea accidentului.

Camionul condus de român se afla în fruntea coloanei de vehicule implicate în primul carambol, produs în apropiere de Iambol, în sud-estul Bulgariei.

Procurorul districtual Doicin Doicev a explicat că bărbatul fusese reținut pentru a-i fi asigurată prezența la audieri. Ulterior, acesta a fost eliberat, fără să fie formulate acuzații împotriva sa, potrivit DarikNews.

„Interogatoriul s-a încheiat în urmă cu câteva minute. Şoferul a fost eliberat. Acesta susţine că nu a oprit pe autostradă. În acest moment nu avem date şi dovezi că ar fi oprit”, a mai spus Doicev.

Șoferul român le-ar fi declarat anchetatorilor că a redus viteza din cauza ceții dense. Procurorii încearcă însă să stabilească dacă autocamionul a încetinit, s-a oprit sau a revenit pe carosabil de pe banda de urgență înainte de producerea accidentului.

„Vom stabili dacă a oprit sau dacă a obstrucţionat carosabilul. Nu avem informaţii că vehiculul s-ar fi aflat de-a curmezişul drumului. Chiar şi imaginile de ieri arată că acesta se afla pe banda sa. Însă dacă a încetinit sau s-a oprit este o întrebare esenţială la care trebuie să răspundem”, a declarat procurorul Doicev, citat de BNT.

Directorul Poliției Regionale din Iambol, comisarul superior Dobrin Dimitrov, a prezentat și informațiile obținute de la martori despre condițiile de vizibilitate din momentul accidentului. Potrivit acestora, vizibilitatea s-ar fi redus brusc de la aproximativ 70-80 de metri la numai 10 metri, după intrarea vehiculelor într-o zonă cu ceață extrem de densă.

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze privind poziția și viteza autocamionului românesc, însă nu au stabilit deocamdată dinamica exactă a evenimentelor.

Firma de transport din România căreia îi aparține camionul a transmis că șoferul are aproape 20 de ani de experiență profesională și că, în ultimii șapte ani, a efectuat curse în principal pe teritoriul Bulgariei.

Potrivit televiziunii bTV, până miercuri după-amiază nu fusese pusă nicio persoană sub acuzare. Procurorii nu exclud însă formularea unor acuzații după finalizarea expertizelor.

Până în prezent, anchetatorii au audiat 44 de martori și au ridicat 20 de vehicule pentru verificări suplimentare.

Au fost dispuse expertize privind condițiile meteorologice, starea carosabilului și dinamica accidentelor. De asemenea, specialiștii medico-legali urmează să stabilească împrejurările în care au survenit decesele și gravitatea leziunilor suferite de persoanele rănite.

Procurorii au solicitat și documentele referitoare la darea în folosință și lucrările de reparații efectuate pe tronsonul de autostradă unde s-a produs tragedia. Aceste verificări au loc pe fondul controverselor privind semnalizarea rutieră și indicatoarele existente pe șosea.

Cele două accidente în lanț, produse pe sensuri diferite de circulație, vor fi investigate într-un singur dosar, întrucât există o legătură între ele, potrivit Serviciului Național de Investigații din Bulgaria.

Un alt român implicat în carambolul de pe autostrada Trakia se află în stare critică la spitalul „Inimă și Creier” din Burgas. Bărbatul a suferit traumatisme toracice grave și este intubat, ventilat mecanic și menținut în comă indusă medicamentos.

Acesta călătorea din România spre Turcia în momentul producerii accidentului.

Fiul său a ajuns la Burgas pentru a-i fi alături și a oferit detalii despre starea tatălui său pentru televiziunea bTV.

„Ştiu că tatăl meu a fost adus aici. Este intubat şi ventilat mecanic. Are traumatisme toracice, plămânii îi sunt afectaţi şi i-a fost montat un dren. Medicul ne-a spus că va fi ţinut în comă indusă medicamentos aproximativ trei-patru zile. Deocamdată, nici noi nu avem mai multe informaţii”, a declarat fiul șoferului român.

Conform BNT, românul se numără printre pacienții cu cele mai grave leziuni dintre persoanele internate în spitalele din regiune.

Reprezentanții unității medicale din Burgas au transmis că nu au primit până acum o solicitare confirmată pentru transferarea pacientului în România, dar sunt pregătiți să acorde sprijin dacă va fi înaintată o asemenea cerere.

Accidentele în lanț s-au produs marți dimineață, în condiții de ceață densă, pe autostrada Trakia, în apropiere de Iambol, în sud-estul Bulgariei.

Carambolul a implicat zeci de autovehicule, pe ambele sensuri de circulație. Potrivit celui mai recent bilanț comunicat de procuratura bulgară, 11 persoane și-au pierdut viața, iar alte 51 au fost rănite.