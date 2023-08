Șoferul lui ÎPS Teodosie, război cu Poliția. A mers cu 235 km/h, dar se simte nedreptățit

Mihăiță Sadîca, șoferul lui ÎPS Teodosie, a dat poliția în judecată după ce a fost prins că circula cu 235 km/h. Acesta s-a ales cu permisul suspendat pentru 120 de zile și o amendă de 2.900 de lei. ÎPS Teodosie, care se afla în mașină, a declarat că viteza înregistrată de radar nu este reală.

,,Eu nu știu, nu mă uit la kilometraj. Nici nu știu că a fost așa. A putut să fie un trucaj. Eu trebuia să ajung la un maslu. I-am zis să țină ritmul să ajungem la maslu. Probabil că a mers cu 235km/h, dacă mașina a dus”, a declarat Teodosie, într-o conferință de presă, conform Replica Online.

Nu este angajatul Arhiepiscopiei

Mihăiță Sadîca a declarat că nu este angajatul Arhiepiscopiei și nici șoferul personal al lui ÎPS Teodosie. Acesta a recunoscut că a greșit și că nu a fost atent.

„Cât nu am permis voi sta mai des la rugăciune. Totul este rânduit de Dumnezeu. Am greşit, plătesc şi mă supun legilor ţării.

Am fost neatent şi am călcat pedala de acceleraţie mai mult decât trebuie. În prezent sunt angajat la societatea mea de agricultură, iar la Constanţa mai vin pentru rugăciuni şi dezlegări, ceea ce face Înalt Prea Sfinţitul de aici. Nu sunt şoferul angajat al IPS Teodosie, a fost doar o conjunctură şi, din câte ştiu eu, dânsul nu are şoferi. Nu sunt nici angajat al Arhiepiscopiei. Vin aici pentru liniştea sufletească, iar IPS are dezlegările speciale arhiereşti pe care le face. Nu este o obişnuinţă să fiu cu Înalt Prea Sfinţitul la volan”, declara Mihăiță Sadîca pentru Ziarul Delta.

Șoferul lui ÎPS Teodosie a dat poliția în judecată

Chiar dacă și-a asumat vina, Mihăiță a dat poliția în judecată, solicitând anularea procesului verbal care l-a lăsat fără permis. Pe rolul instanțelor sunt înregistrate două acțiuni, având ca obiect ”plângere contravențională”, cu referire directă la procesul verbal încheiat în data de 3 august 2022: unul în care intimați sunt IPJ Constanța și Brigada de Poliție Autostrăzi, iar în celălalt doar IGPR – biroul de poliție A2.

Ambele litigii se desfășoară la Judecătoria Fetești, în condițiile în care contravenția a fost înregistrată la Km 139, pe Autostrada Soarelui (în dreptul localității Fetești).

Mihăiță Sădîcă mai are amenzi contestate, atât în Olt, cât și în Constanța sau Tulcea.