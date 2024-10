Social Șoferii români vor fi uimiți. Se va întâmpla curând, pe Autostrada Moldovei







Lucrările la Autostrada A7 s-ar putea încheia în curând. Astfel, circulația pe cele patru loturi ar urma să fie deschisă până la finalul anului. Anunțul vine din partea șefului CNAIR, care a vizitat șantierul Buzău - Focșani.

Lucrările avansează pe Autostrada A7

Potrivit șefului Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Autostrada A7 ar putea fi gata până la finalul anului. Cristian Pistol a fost prezent la cea de a 42 - a ediție a Şedinţei Şefilor de Secţii de Drumuri Naţionale. Aceasta s-a desfășurat în municipiul Buzău.

Reprezentantul CNAIR a dat asigurări că lucrările avansează conform planului.

Cele patru loturi ar putea fi deschise până la finalul anului

Tronsonul Buzău-Focşani face parte din Autostrada Moldovei și are o lungime de 82,44 kilometri. Acesta are patru loturi, primul dintre acestea fiind cuprins între Buzău – Vadu Pașii și are lungimea de 4,60 kilometri.

Costurile pentru realizarea acestuia se ridică la 689.285.996,26 lei.

Lot 2 este cuprins între Râmnicu Sarat și ajunge la 30,80 km. În acest caz, suma totală se ridică la 1,317 miliarde lei (fără TVA).

Al treilea lot face legătura între Râmnicu Sărat și Mândrești Munteni, cu o lungime totală 36,10 kilometri. Lotul 4 se întinde între Mândrești Munteni și Focșani Nord. Porțiunea are 10,94 kilometri.

Autostrada A7. Când se va putea circula pe tronsonul respectiv

Potrivit șefului CNAIR, tronsonul respectiv ar putea fi deschis până la sfârșitul anului 2024.

„Lucrările evoluează foarte bine pe şantierul autostrăzii Buzău - Focşani! În acest ritm deschiderea în acest an a circulaţiei pe toate cele 4 loturi (82,44 km) este din ce în ce mai sigură”, a anunțat Cristian Pistol pe Facebook.

Totodată, reprezentantul CNAIR s-a arătat mulțumit și de modul în care evoluează lucrările la podul ridicat peste râul Buzău.

„Acest pod va fi dat în circulaţie anul viitor şi va face legătura cu lotul 3 al Autostrăzii Ploieşti - Buzău. (…)Dacă ne referim la secţiunea de la Ploieşti la Buzău lucrările sunt, de asemenea foarte avansate şi premisele ca ele să fie inaugurate anul acesta sunt aproape sigure”, a mai spus șeful CNAIR.