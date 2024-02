Permisul de conducere, anulat pe viață. Senatul a adoptat legea pentru șoferii băuți sau drogați

Șoferii băuți sau drogați care comit accidente rutiere cu morți nu vor mai avea dreptul să conducă. Ei își vor pierde permisul de conducere pe viață, dacă un proiect de lege, în acest sens, va trece de Camera Deputaților.

Senatul a adoptat un proiect legislativ care anulează pe viaţă a permisului auto pentru șoferii băuți sau drogați. Măsura se aplică în cazul celor care provoacă accidente mortale. Inițiativa aparține unor deputați PNL și urmează să ajungă la Camera Deputaților.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, 1.294 de şoferi au fost depistaţi sub influenţa substanţelor psihoactive şi 13.509 de conducători auto au fost depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, precizează iniţiatorii.

„Pe lângă propunerea legislativă prin care am propus înăsprirea pedepselor pentru persoanele care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice sau droguri şi provoacă accidente rutiere grave, soldate cu pierderea de vieţi omeneşti, propun şi înăsprirea Codului rutier. Astfel, în cazul unui accident soldat cu pierderi de vieţi omeneşti, provocat de un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, actuala propunere legislativă propune anularea permisului conducătorului auto pe viaţă”, se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul legislativ.