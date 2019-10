Șoferul român de TIR a fost atacat de zeci de migranţi, pe autostradă, în Franţa. După șocul prin care atrecut, reușind să se descurce singur, românul a povestit prin ce a trecut pe rețelele de socializare. El a postat și fotografii care probează cum i-a fost distrus camionul, notează canacan.ro.

“Ieri dimineață, în jurul orei 3:40, am fost atacat de un grup de imigranți, mergând, de la Transmarck, în port la Calais. Pe banda de urgență erau in jur de 30-40 de inși, au blocat drumul cu bolovani și tot felul de obiecte. A trebuit să încetinesc și au inceput să arunce cu pietre în parbriz și să încerce să intre inăuntru. Am sunat la 112, dar îmi puneau tot felul de intrebări, iar eu eram in pericol. Până la urmă am reușit să trec, intrând cu camionul peste obstacolele lor. Aveti grija! Drumuri bune!”, e mesajul şoferului, postat pe mai multe grupuri ale camionagiilor.

