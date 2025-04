Politica Sociopol: Finală prezidențială între Simion și Ponta. Cine se clasează pe locul trei







Ultimul sondaj realizat de Sociopol în perioada 24-26 aprilie 2025 arată că, în finala alegerilor prezidențiale , pe primele locuri se află George Simion și Victor Ponta.

Sociopol: Crin Antonescu şi Nicuşor Dan se bat pentru locul 3

Potrivit sondajului realizat de sociologul Mirel Palada, George Simion are în prezent 35% și Victor Ponta 23%. De asemenea, Crin Antonescu are 17%), și se clasează pe locul trei, la un procent de Nicușor Dan care are 16%.

Comparativ cu ultima cercetare realizată de Sociopol, se remarcă un ușor avans al lui Crin Antonescu față de Nicușor Dan, care pare să fi atins potențialul său maxim. De asemenea, Elena Lasconi înregistrează o ușoară scădere.

Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc turul 1

La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc turul 1 al alegerilor Prezidențiale, Dvs. personal cu cine ați vota dintre următorii”, românii au răspuns:

George Simion – 35%

Victor Ponta – 23%

Crin Antonescu – 17%

Nicușor Dan – 16%

Elena Lasconi – 8%

Alți candidați – sub 1%

Mirel Palada: Nu s-a schimbat mare lucru

Sociologul Mirel Palada a mai subliniat că deocamdată nu s-a schimbat mare lucru în preferințele de vot ale românilor.

„Nu s-a schimbat mare lucru, important este că în turul 2 se prefigurează a intra doi candidați ai ideologiei suveraniste. Putem discuta doar în termeni probabilistici, după ce s-a întâmplat cu Georgescu. Ne așteaptă niște cunoscute, dezbaterile de luni, marți și miercuri, și niște necunoscute.

Nu s-au schimbat pentru că față de alte alegeri mai înainte, între timă s-a schimbat legea electorală, care permite o campanie doar de o lună, foarte exigentă. Echipele de campanie s-au învățat să facă adevărata campanie în precampanie, opiniile se cristalizează mai devreme, înainte de începerea campaniei propriu zise”, a punctat Mirel Palada, în exclusivitate pentru România TV.