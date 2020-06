„În calitate de exponenţi ai societăţii civile, am solicitat instituţiilor statului, implicate în criza Covid, o cooperare transparentă deoarece şi la nivelul instituţiilor de stat s-au dezvoltat nişte proiecte pentru cunoaşterea noului virus. Noi am adus în atenţie ceea ce am identificat ca fiind propuneri de impact şi am cerut, în acelaşi timp, să primim aceleaşi informaţii şi să vedem care este stadiul proiectelor selectate de instituţiile de stat, în speţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru că ei au avut un astfel de proiect, cu 2 apeluri, ambele deschise în luna aprilie. În general, societatea civilă s-a implicat în mod activ, în principal la nivel comunitar, lăsând statul să acţioneze strategic la nivel naţional, dar au fost şi anumite proiecte ale societăţii civile care au avut impact national, cum a fost acest apel de proiecte deschis de Senatul Ştiinţific al Fundaţiei Dan Voiculescu”, a declarat Lăcrămioara Frăsineanu, Manager de Proiect, Senatul Șțiințific la Fundației Dan Voiculescu.

În cadrul evenimentului au fost dezbătute o serie de teme de actualitate, în contextul răspândirii la nivel global a virusului Sars Cov 2, a cărui combatere a devenit o prioritate la nivel mondial.

Măsurile luate de România în pandemia Covid 19, ce am făcut bine şi unde am eşuat, în ce etapă a pandemiei ne aflăm astăzi, când putem spera la obţinerea unui vaccin împotriva virusului şi cum va fi viaţa de zi cu zi până la apariţia acestuia, sunt câteva dintre temele dezbaterii online.

Oficialii prezenți la eveniment au încercat să facă un bilanț al luptei cu pandemia și să ofere răspunsuri în ceea ce privește evoluția virusului, în perioada următoare, în timp ce societatea civilă vrea să știe care sunt soluțiile reale oferite de stat, în criza fără precedent generată de pandemie.