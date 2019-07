Dănilă, a afirmat că DIICOT Craiova i-a făcut dosar penal pentru intervenţia în acest caz. Omul spune că ar fi vrut să ajute autorităţile la găsirea fetei care a fost dată dispărută.

„Pe 27 mai a apărut o informaţie, pe reţelele de socializare, conform cărora Luiza Melencu este dispărută. Un prieten de-al meu foarte bun m-a întrebat dacă îi ajutăm. Am luat legătura cu mama fetei, o femeie extraordinară, păcat de ce i s-a întâmplat. Îmi vine să plâng, ca bărbat la 43 de ani… Nimeni nu face nimic, copiii ne mor, şi DIICOT îmi deschide mie dosar penal, pentru că am vrut să ajut. Meritam o medalie, nu dosar penal! Mi-a spus procurorul că am un dosar penal, pe motiv că doamna Melencu mi l-ar fi deschis. Dânsa spune că nu există aşa ceva, că eu am ajutat-o, cum să îmi facă rău. Pe parcurs, a doua oară mi s-a spus că am încurcat ancheta„, a spus Vasile Dănilă.

Dănilă expune plin de amărăciune cum procurorul DIICOT care se ocupa de caz i-a motivat că i-a făcut dosar penal „Mi s-a spus că am încurcat ancheta poliţiei”

„Lucrurile stau în felul următor. Mihaela Luiza a dispărut la jumătatea lui mai. Când a apărut informaţia, pe la început de iunie, că fata ar fi prin Elveţia, eu nu am stat degeaba. Am sunat la poliţia din Elveţia, mi s-au cerut datele şi numărul de telefon şi ulterior am fost contactat. Am explicat cine sunt, am dat toate datele Luizei, am lăsat numărul mamei şi le-am spus că dânsa nu vorbeşte engleză şi nici germană. Mi-au spus că în două ore vor face o razie la o adresă care circula pe internet cum că acolo ar fi Luiza. În 40 de minute, mi-au dat o fotografie pe whatsapp a unei fete de la adresa aceea, care nu era din păcate Luiza. În 40 de minute ei au reacţionat! Am sunat şi la numărul unde se sesizează dispariţiile de copii din Europa, să o caut pe Luiza şi acolo.

Procurorul DIICOT m-a întrebat despre aceste date şi chiar i-am întrebat ce rău am făcut dacă vreau să caut o fată. Nu mai ţin minte cum îl cheamă, credeţi-mă. M-am pierdut cu firea atunci, am crezut că e altcineva la capătul firului şi că e o glumă! Mi s-a spus că am încurcat ancheta poliţiei. Care anchetă, că două săptămâni nu s-a făcut nimic„, a mai spus Vasile Dănilă, potrivit dcnews.ro

