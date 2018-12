ȘOC în televiziune. Cu cine a fost prinsă prinsă ÎN PAT Mihaela Rădulescu?

Primul soț al Mihaelei Rădulescu, Bogdan Rădulescu, a povestit amănunte picante despre perioada în care a fost împreună cu vedeta de televiziune. Cei doi au avut o căsnicie tumultuoasă, cu multe peripeții.





Deși căsnicia dintre dintre Bogdan Rădulescu și Mihaela a durat doi ani, fostul soț a dezvăluit niște lucruri șocante despre Mihaela Rădulescu.

Bogdan Rădulescu a spus că Mihaela Rădulescu l-a înșelat cu un coleg dintr-o trupă de dans sportiv, de la Casa de Cultură a Studenților. Acela a fost și momentul în care au început problemele între cei doi, Mihaela vedea foarte târziu acasă și apoi a început să lipsească nopți la rând.

„Se împrietenise la facultate cu Brândușa Novac. A intrat în trupa ei de dans sportiv, de la Casă de Cultură a Studenților. De atunci au început adevăratele probleme. Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopțile. Mai treceam și eu pe la repetiții, să înțeleg ce se întâmplă. Nu mi-a plăcut deloc anturajul Mihaelei. Îi ziceam să nu se ducă, dar ea se ducea, nu mă lua în seama”.

Confirmarea trădării a venit în momentul în care Bogdan a prins-o în fața faptului împlinit, acesta a găsit-o în pat cu dansatorul.

„Aveam tot mai multe semnale că-mi ascunde ceva. Apoi, din păcate, am avut confirmarea. Când am venit într-o zi acasă, pe neașteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurențiu, coleg cu ea de trupa” a mai spus acesta, conform wowbiz.ro.

Cu o altă ocazie, Bogdan Rădulescu a reușit să-i rupă piciorul și Mihaela Rădulescu și aceasta a ajuns de urgență la spital.

”Aveam un câine dog german, la care țineam ca la ochii din cap şi pe care îl îngrijeam ca la carte. Mihaela a insistat într-o zi să i-l dau şi ei să-l plimbe. L-a adus după câteva ore, dar câinele era agitat, cum nu-l văzusem niciodată. Am întrebat- o ce i-a făcut de l-a zăpăcit aşa şi ea nu mi-a dat nici o explicaţie, a început să râdă. Ne-am certat, m-am enervat teribil. M-am urcat în mașină cu gândul să dau o tură prin oraș, să mă răcoresc. Ea, ca să-mi facă în ciudă, mi s-a pus în cale. Am amenințat-o că dacă nu se dă din drum, o calc. Parcă înnebunise. Când am pornit motorul a pus piciorul în faţa maşinii. Un gest inconștient...Nu am mai avut timp s-o feresc şi i-am rupt piciorul”, a mărturisit Bogdan Rădulescu.

Mihaela si Bogdan Radulescu s-au casatorit in 1989, și mariajul lor a fost unul de scurtă durată.

