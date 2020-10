Practic, cei interesați pot să-și acopere până la șase ani din trecut în care nu au plătit deloc contribuția de asigurări sociale (CAS) sau nu au plătit-o alții pentru aceștia, deși trebuia.

Mecanismul nu îi ajută însă deloc în privința ieșirii mai rapide la pensie.

Un aspect esențial din OUG 163/2020 este că vizează doar contributivitatea pentru pensia pentru limită de vârstă. Adică cei care aleg să plătească din urmă pentru perioadele în care nu figurează deloc drept contributori în sistemul de pensii nu pot să achite CAS-ul pentru a câștiga dreptul de pensionare anticipată sau pentru a-și spori pensiile deja în plată.

O primă chestiune peste care dăm în ordonanță – mecanismul nu se adresează celor care sunt deja pensionați. Pentru că nu distinge în niciun fel, ci specifică doar persoane care „nu au calitatea de pensionari”, înseamnă că e vorba de orice drept la pensie.

Mecanismul ajută doar la completarea din urmă, nu pentru viitor, a perioadelor în care persoana nu figurează în sistem cu contribuție plătită, dar pentru pensia pentru limită de vârstă, nu pentru alt tip de pensie. Cu alte cuvinte, mecanismul nu îi ajută pe cei care vor să plătească CAS pentru a ieși mai repede la pensie.

Ordonanța nu se referă la șase ani consecutivi, iar perioada este oricum văzută ca una maximă, ceea ce înseamnă că o persoană care cumulează, să zicem, trei ani și două luni de necontributivitate (adică de neplată CAS), poate să folosească mecanismul din OUG 163/2020 la fel de bine ca o persoană care are un an sau patru sau șase de necontributivitate.

Spre exemplu, persoana are pauză de contributivitate între 2015 și 2017, mai are câteva luni lipsă în 2019 și încă vreo trei-patru anul acesta. E important ca toate aceste perioade însumate să nu depășească șase ani, întrucât doar atât se poate acoperi prin OUG 163/2020. Dacă ar fi, să zicem, 43 de luni de necontributivitate de acoperit și persoana are posibilitatea să plătească 43 de luni de CAS, atunci poate face plata dintr-un foc sau în tranșe, dar cel mult până la 31 august 2021.

Dacă nu mai apucă să plătească toate tranșele, se vor lua în calcul contribuțiile care au fost plătite în baza contractului cu casa de pensii (adică atât cât contribuabilul a apucat să plătească). Ce se plătește, de fapt, este cota de CAS (25%) aplicată la salariul minim brut în vigoare la data semnării contractului cu casa – la momentul actual, 2.230 de lei – adică 557,5 de lei/lună de necontributivitate. Pentru 43 de luni (adică sub patru ani), asta înseamnă 23.972,5 de lei. Cine va vrea să își acopere fix șase ani (72 de luni) de contribuții va trebui să scoată din buzunar 40.140 de lei.

Se pot acoperi, practic, perioade de necontributivitate până la momentul când se face contractul cu casa de pensii pentru plata CAS-ului. Nimic pentru viitor.

În fine, mecanismul este deschis la acest moment, ordonanța venind inclusiv cu modelele de documente pentru aplicarea sa. Aplicarea acestuia se face până când intră în vigoare viitoarea lege a pensiilor, adică până la 1 septembrie 2021. De ce doar până atunci? Pentru că viitoarea lege a pensiilor vine cu propriul mecanism de plată retroactivă a CAS-ului, destul de similar, dar care se va aplica pe perioadă nelimitată.

Ce a făcut Guvernul, practic, prin această ordonanță recentă, a fost să dea posibilitatea românilor interesați să-și acopere perioadele de necontributivitate la pensii să o facă mai repede, până să intre în vigoare viitoarea lege a pensiilor, mai ales în contextul unei acute nevoi financiare pentru buget, subliniate inclusiv în preambulul ordonanței, informează avocatnet.ro.