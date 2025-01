International Incendiile din California, scene teribile. Un actor celebru a povestit în lacrimi cum a pierdut totul







Situație dramatică în sudul Californiei. Cel puțin cinci persoane au murit și mii de case au fost rase de pe fața pământului în urma incendiilor de vegetație care mistuie totul în calea lor de mai multe zile. Flăcările au ajuns în zona Los Angeles și se pare că pompierii nu le pot face față.

Actorul James Woods a izbuncit plâns în timp ce a povestit despre distrugerea casei sale în incendiile devastatoare din California, care fac acum ravagii în zona Los Angeles.

"Într-o zi înoți în piscină și a doua zi totul a dispărut"

James Woods, în vârstă de 77 de ani, a declarat pentru CNN că și-a pierdut casa din cartierul Pacific Palisades din California.

Actorul a povestit că nepoata soției sale, în vârstă de 8 ani, și-a oferit pușculița pentru a ajuta la reconstrucția casei lor.

„Într-o zi înoți în piscină și a doua zi totul a dispărut”, a spus James Woods cu lacrimi în ochi.

„A ieșit cu micuțul ei purceluș Yeti, pentru ca noi să ne reconstruim casa”, a spus el, plângând, despre oferta inocentă a fetiței.

Mai multe incendii fac ravagii în sudul Californiei în această săptămână, ucigând cel puțin cinci persoane și rănind nenumărate altele, inclusiv un pompier în vârstă de 25 de ani, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de pompieri din Los Angeles, Erik Scott.

Cel mai distructiv incendiu din istoria orașului Los Angeles

Incendiul Eaton a ars aproape 11.000 de acri. Între timp, incendiul Pacific Palisades din apropiere a ars aproape 15 000 de acri până miercuri seara și a distrus peste 1.000 de clădiri, devenind cel mai distructiv incendiu din istoria orașului Los Angeles.

Peste 150 000 de persoane se află sub ordin de evacuare sau avertizare, iar sute de mii nu aveau curent electric miercuri seara.

James Woods, cunoscut pentru rolurile sale din Once Upon a Time in America și Vampires, a deplâns pierderea casei sale și pe social media.

"Mă simt ca și cum aș pierde o persoană dragă"

„Toate detectoarele de fum se declanșează în casa noastră și transmit către iPhone-urile noastre”, a scris James Woods pe X.

”Nu mi-a venit să cred că minunata noastră căsuță din dealuri a rezistat atât de mult. Mă simt ca și cum aș pierde o persoană dragă”.

„Am renovat o casă după Covid și tocmai am terminat luna trecută”, a scris el într-o altă postare. „Pentru toți oamenii drăguți care oferă îngrijire și dragoste, voi spune asta.

Nu există niciun bun atât de neprețuit ca prietenii și vecinii buni în timpul unei tragedii. Nu pot să cred de binecuvântările de care ne bucurăm și sunt umil recunoscător”.