Soarta incredibilă a miliardarului Dan Petrescu. A primit un Semn din Cer, dar l-a ignorat! Dezvăluiri exclusive

Irelevant ca era cel mai bogat roman in realitate, mult peste Dines si Tiriac, ca era cel mai mare detinator de imobiliare din Romania, ca era unul dintre cei mai influenti oameni din Europa. Mai grav mi se pare ca atunci cand moara un manelist tipa toate televiziunile, cand moare unul care da mii de locuri de munca si care chiar face ceva pentru tara asta, stirea este la modul „A picat un avion inmatriculat in Romania cu 8 oameni la Milano, au murit toti si nu prea stim nimic in rest.