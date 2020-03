Într-un interviu acordat pentru libertatea.ro, cântăreţul, compozitorul şi prezentatorul emisiunii „Românii au talent” (Pro Tv) a vorbit despre experienţa de peste Ocean.

„(…) libertatea: Știu că ai avut parte pe taramul tuturor posibilităților și de o vacanță alături de partenera ta de viață, Gina Pistol. Care au fost modalitățile de distracție?

Smiley: Distracțiile au apărut natural după zile de creație și producție muzicală. M-am bucurat să o am și pe Gina alături de mine în America pentru câteva săptămâni, iar în limita timpului disponibil am mai vizitat câteva obiective turistice, am fost în parcuri de distracții.

libertatea.ro: Ai scurtat escapada în America pentru a te întoarce cât mai repede acasă? Cum a fost călătoria având în vedere ravagiile pe care noul Coronavirus le face?

Smiley: Am simțit să ne întoarcem acasă până când situația nu se agravează foarte mult, mai ales că se vorbea despre oprirea zborurilor spre și dinspre Europa. Am ajuns fară nicio problemă acasă, nu ne-a întrebat nimeni nimic la aeroport. Am luat decizia să rămânem în izolare timp de 14 zile, așa cum îi sfătuiesc autoritățile pe toți cei care se întorc din alte țări.

Care este starea ta de sănătate în prezent și cum e viața în izolare? Am hotărât împreună cu Șerban Cazan și Lucian Nagy să stăm cu toții acasă la mine în perioada de autoizolare, de 14 zile”, a declarat Smiley într-un amplu interviu ce poate fi citit pe libertatea.ro.

Te-ar putea interesa și: