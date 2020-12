Gina Pistol și Smiley urmează să devină părinți, iar cum viața lor urmează să se schimbe radical, îndrăgitul cuplu a decis să pornească într-o ultimă aventură. Având în vedere că Sărbătorile de iarnă sunt în toi și toată lumea este în vacanță, cei doi au decis să se răsfețe. Astfel, grijuliu din fire fiind, Smiley a decis să îi facă o surpriză Ginei și au plecat într-o vacanță la munte, pe Valea Prahovei.

Cu toate că au plecat să se relaxeze, Smiley și Gina au fost supuși unui adevărat test al răbdării, traficul de pe Valea Prahovei dându-le adevărate bătăi de cap.

Cum Smiley este foarte activ pe rețele sociale și încearcă să interacționeze cât mai des cu fanii, acesta a postat câteva video-uri pe Instagram, în care îi avertizează pe românii care vor să plece spre munte că vor sta la coadă extrem de multe ore.

„Pentru cei care își doresc să ajungă la munte zilele astea, înarmați-vă cu răbdare serioasă, urmează să faceți 5-6 ore cel puțin, cam asta se întâmplă. Asta e doar astăzi, imaginați-vă de mâine ce se va întâmpla. Trebuie să vă luați oliță la voi, merinde, că nu se știe când o să ajungeți. Mult succes”, a transmis cântărețul, care a ilustrat aglomerația spre munte și cu o poză pe care a scris “30 m la minut”.

Gina Pistol surprinsă până la lacrimi de ziua ei

La începutul acestei luni, prezentatoarea a împlinit 40 de ani, iar Smiley i-a făcut o surprinsă de-a dreptul emoționantă. Artistul i-a adus un cvartet de coarde în sufragerie ce a cântat superbul tango “Parfum de femeie”: “Am avut un început de zi… Am plâns toată dimineața pentru că astăzi împlinesc 40 de ani de viață pe acest pământ și am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața mea. M-am trezit pe o muzică superbă, în living aveam un cvartet de coarde care a cântat ”Parfum de femeie”, superbul tango. Vă dați seama că eram trezită din somn, abia ieșisem din baie și bineînțeles că am plâns”, mărturisea Gina pe Instagram, scrie Rețete și Vedete.