Acest caz se concentrează pe Defender Europe 21, un exercițiu militar multinațional pe scară largă, care se desfășoară în fiecare an, sub auspiciile armatei Statelor Unite și ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). O parte din exercițiu, care reunește aproape 30.000 de soldați din 26 de națiuni, a avut loc în Albania, în aprilie și mai a acestui an.

Au vorbit doar despre ruși

La sfârșitul lunii trecute, rapoartele din presa albaneză spuneau că Parchetul din capitala Tirana, investiga doi cetățeni ruși și cinci cehi, care ar fi putut fi angajați în activități de spionaj. Potrivit rapoartelor, unul dintre cetățenii ruși intrase în Albania pe 12 mai și călătorea la Durres, al doilea oraș cel mai populat din Albania, care este situat de-a lungul coastei Adriatice. Durres este cel mai apropiat centru urban de locul exercițiului Defender Europe 21. Câteva zile mai târziu, cetățeanul rus a fost găsit cu o dronă, potrivit procurorului din Tirana.

Autoritățile albaneze au început apoi să analizeze cazul unui alt cetățean rus, care intrase în țară în martie și care stătea în Orikum, un mic oraș de coastă din sudul Albaniei. La fel ca Durres, Orikum se află în imediata apropiere a antrenamentului militar. Autoritățile albaneze nu au dezvăluit nicio informație despre soarta celor cinci cetățeni cehi. Dar au spus săptămâna trecută că a fost deschis un dosar penal împotriva celor doi ruși.

Diplomați expulzați

Vinerea trecută, Ministerul rus al Afacerilor Externe a acuzat mass-media albaneză că „a alimentat obsesia” despre cei doi ruși, adăugând că acest caz a fost „un exercițiu de propagandă NATO”. Între timp, ambasada rusă la Tirana a declarat că a trimis o anchetă oficială cu privire la cazul penal, Ministerului Albaniei. Relațiile dintre foștii aliați ai Pactului de la Varșovia sunt în prezent la un nivel foarte scăzut.

În ianuarie, Tirana a expulzat un diplomat rus, acuzându-l că ignoră protocoalele de siguranță referitoare la COVID-19. În 2018, doi diplomați ruși au fost expulzați din Albania după ce s-ar fi angajat în acțiuni de spionaj. La scurt timp, Moscova a expulzat, în schimb, doi diplomați albanezi, a spus Intel News.