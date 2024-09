Justitie Situație halucinantă! Omul de afaceri Adrian Marțian spionat cu o dronă de propriul băiat și fosta concubină







Controversatul om de afaceri Adrian Marțian a ajuns să fie spionat cu o dronă chiar de propriul său fiu dintr-o altă căsătorie. Alături de acesta a fost nimeni alta, decât fosta concubină alături de care are trei copii.

Omul de afaceri stă într-o rulotă

Adrian Marțian, cunoscut după conflictul pe care l-a avut cu Adrian Mutu a ajuns să fie spionat de băiatul său și de fosta concubină. Cei doi nu au mers singuri. Ci au luat o dronă care să le asigure vizibilitatea. Doar că Drona a fost zărită, iar Marțian a chemat Poliția. Drept urmare cele două personaje s-au ales cu ordin de protecție.

”Folosindu-se de o dronă dotată cu camere de supraveghere, a înregistrat video imagini cu numitul Marțian Adrian în timp ce se afla la rulota unde domiciliază din oraș Simeria, sat Sântandrei nr. 303, aducându-i atingere vieții private fără drept. În timp ce opera drona de la distanță, aceasta se afla cu fiul persoanei vătămate, numitul Marțian Raul-Adrian”, este scris în ordinul de protecție.

Motivul halucinant pentru care a ales să stea în rulotă

Motivul pentru care Marțian stă în rulotă, este acela că nu are voie să se apropie la mai mult de 100 de metri de copiii săi. Asta chiar dacă el este cel care are tutela lor. Ordinul de protecție emis împotriva lui este unul halucinant, dar care trebuie respectat. Drept urmare controversatul om de afaceri a găsit soluția de a fi alături de copii. Fără să încalce legea. Pe de altă parte, mama copiilor, cea care l-a spionat pe Marțian cu drona, nu are drepturi asupra celor mici.

Scandalul dintre cei doi durează de câțiva ani. Iar omul de afaceri spune că face tot ce poate pentru a le fi alături celor trei minori. Pe de altă parte, băiatul cel mare care l-a spionat, este dintr-o altă căsătorie a lui Marțian, cu femeia care i-a demascat afacerile. De altfel, aceasta a fost și cea care a explicat ce s-a întâmplat de fapt în relația cu Adrian Mutu și cum a vrut Marțian să îl scoată țap ispășitor pe ”briliant”.