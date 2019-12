Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a anunțat miercuri că un număr de 14 jucători vor pleca de la echipa la sfârșitul actualului sezon. Potrivit lui Gigi Becali, cei 14 fotbaliști nu vor fi dați afară însă nu le vor mai fi prelungite contractele.

Pe lista celor 14 jucători care vor pleca de la FCSB se află fundașii Bozhidar Chorbadzhiyski, Alexandru Stan, Marko Momcilovic și Claudiu Belu, mijlocașii Mihai Pintilii, Thierry Moutinho, Diogo Salomao, Adi Popa și Lucian Filip, și atacanții Juvhel Tsoumou, Ioan Hora și Harlem Gnohere. Becali a mai declarat că încă un fotbalist străin va mai părăsi echipa , dar nu a dorit să îi spună numele.

„N-am cum să nu fiu ferm. Să-i luăm pe rând. Sunt așa: Chorbadzhiyski. Mai e unul căruia nu vreau să-i zic numele ca să nu-l supăr. Apoi mai e fundașul de la Astra, Stan. 4: Momcilovic. 5: Pintilii, și el vrea să renunțe din vară. 6: Moutinho. 7: Salomao. 8: Adi Popa. 9: Tsoumou. Și mai este unul – 10, cred că Filip, că îi expiră contractul. Sunt 10 cărora le expiră contractul în vară! Nu îi dau afară, le expiră contractele! M-ați înțeles? Nu le prelungesc pentru că v-am spus cum se face la FCSB! Uite, Gnohere și Hora! 11 și 12! Pe Gnohere am cerut un milion de euro și am primit 500.000. Să plece liber la vară și gata. Să stea să ne ajute la campionat. Am încercat aseară cu Tănase, dar nu e mai bun ca Gnohere. Sunt 12 jucători care pleacă, nu 10! A, mai e Belu, și el pleacă! 13 jucători. Sunt fotbaliști de care uit. Dacă mai stau să mai fac calcule… sunt 14″, a spus Becali la PRO X.

