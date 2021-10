Situație explozivă la Spitalul Colțea. Medicii solicită intervenția primarului Nicușor Dan

Cei nouă medici au semnat o scrisoare deschisă în care îi cer primarului general o întâlnire de urgență pentru a discuta problemele cu care se confruntă. Aceasta, în condițiile, în care audiența oficială pe care i-au solicitat-o a fost programată abia pentru finalul lunii octombrie – 31 octombrie.

Scrisoare deschisă adresată primarului general Nicușor Dan poate fi citită în întregime, în cele ce urmează.

Scrisoare deschisă adresată D-lui Primar Nicușor Dan

„În timpul bombardamentului din războiul al doilea, văzând cerul împânzit de avioanele germane, o doamna în vârstă din București se ruga: «Du-i Doamne la Ploiești!»

În contextul epidemiologic actual, în care toate spitalele de urgență din București trăiesc un scenariu ca de război, fiecare loc în spital, fiecare sursă de oxigen contează, atât pentru paciențîi diagnosticați cu COVID-19, cât și pentru cei cu insuficientă respiratorie de altă etiologie, cu boală cardiacă decompensată, sau alte patologii grave.

În pofida acestei situații, conducerea Spitalului Clinc Colțea decide să renunțe la aproape 40% din paturile disponibile în Secția de Medicină Internă și Cardiologie, secție care deja a pierdut 13 paturi prin restructurările ilegale din cursul anului precedent. Prins la mijloc între șefii celorlalte secții și din ce în ce mai mica și fără reprezentare reală Secție de Medicină Internă, managerul Spitalului Clinic Colțea, ascuns în spatele directorului medical ce conduce consiliului medical în care se votează fără să se știe de ce ci doar cum, operaționalizează paturile COVID din spital.

Se alege cea mai proastă soluție: 28 paturi pentru bolnavii cu COVID-19, cu înghețarea a 24 de paturi care nu mai pot fi utilizate pentru îngrijirea pacienților cu patologie gravă non-COVID – aceiași bolnavi pentru care oricum accesul la internare este redus și care sunt externați în grabă din spitalele transformate peste noapte în spitale COVID!

Pacienți COVID internați alături de cei non-COVID

Fostul manager, dr. Lupusoru, demis de domnul primar și în urmă sesizărilor noastre, în luna iunie a.c. a stabilit planul de reziliența pentru recrudescența COVID-19, sfidând ordinul de ministru ce autorizează activitatea medicală prin nesocotirea deciziilor inspectorilor sanitari transmise încă din luna mai.

Dr. Lupușoru decide prin acest plan internarea la etajul 2 al Clinicii Medicale de pacienți COVID și non-COVID, fără circuite epidemiologice și funcționale operante, astfel prejudiciind major calitatea îngrijirii categoriei din urmă.

Managerul actual, la presiunea celor din spital, care asemenea doamnei din preambul se roagă pentru altă destinație, sfidând decizia inspectorilor sanitari și ignorând punctul de vedere imparțial al consilierului juridic (solicitat nu de manager ci de medicii din Clinică medicală), își asumă un punct de vedere adoptat printr-un vot la grămadă, din obișnuință, la consiliul medical: la Ploiești!

În cursul diminețîi, reprezentanți ai celor 9 medici din Clinică Medicală Colțea, care reclamă de mai mult de 1 an abuzuri, falsuri și ilegalități ale conducerii anterioare, precum și slăbiciunea conducerii actuale, s-au prezentat la Primăria București în speranța dezbaterii în principal a acestei teme acute, dar și a solicitării de analiză adâncă a activității dlui Vasile Apostol, directorul ASSMB, despre ale cărui obiceiuri și lipsa de integritate presa scrie copios.

Se dorește înlăturarea consilierului juridic

Vocile din spital transmit că dorind externalizarea serviciului juridic al Spitalului Clinic Colțea, dl Apostol hărțuiește și amenință Consilierul Juridic. Îl pomenim pe dl Apostol nu pentru că am avea vreun resentiment (și el legitim) legat de răspunsurile transmise nouă și lipsa de reacție la tot ceea ce am sesizat și solicitat, ci pentru că ni se pare periculos că decizia să aparțînă unei persoane prea colerice și cu atâtea umbre.

Am solicitat o întâlnire cu cu dl Viceprimar, dr Tomescu, coordonator al spitalelor ASSMB și cu dl Primar, Nicușor Dan. Reușită pe jumătate: întâlnirea ad hoc cu dl Viceprimar s-a desfășurat. La dl Primar nu am ajuns, întrucât am fost îndrumați spre ieșire de doi domni, care s-au recomandat a fi reprezentanți ai Poliției Municipale (noi credem că sunt doar paznici), spunând că și așa a fost prea mult o vizită!Tocmai de aceea, că să nu se mai întâmple să va blocheze cineva accesul la informația pe care dorim să v-o transmitem, rugăm presă să publice scrisoarea noastră mai scurtă că o întâlnire.

P.S. Am obținut prin registratură o audiență la dvs cu termen limita 31 octombrie; dacă este loc în agenda, va rugăm respectuos, dat fiind că este grav, să ne reprogramati.

P.P.S. Va rugăm nu îi sancționați pe cei doi care ne-au condus până în Bdul Elisabeta; credem că este doar lipsa de educație.

Va asigurăm de toată considerația,

Cei 9 medici din Clinică Medicală Colțea: dr Ilinca Săvulescu-Fiedler, dr Adriana Gurghean, dr Dan Spătaru, dr Corina Homentcovschi, dr Anca Mihăilescu, dr Roxana Siliște, dr Ioana Tudor, dr Raluca Ciomag, dr Ana Maria Vintilă”, se arată în scrisoarea deschisă.