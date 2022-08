Situație de necrezut la o instanță. Tribunalul Caraș Severin refuză să emită un ordin de protecție împotriva unui judecător

Cei doi au fost colegi la Tribunalul Caraș-Severin și parteneri de viață până de curând. Pe 3 august, Gabriela Stuparu a înregistrat pe rolul Judecătoriei Reșița o solicitare privind emiterea unui ordin de protecție împotriva lui Rustin Ciasc. Ea l-a acuzat pe fostul partener că a agresat-o fizic și, mai mult, ar fi încercat să o sugrume.

„La un moment dat, pârâtul a intrat cu forța în cameră și s-a năpustit asupra mea, lovindu-mă cu bestialitate cu palmele peste față, m-a tras de păr, smulgându-mi părul din cap, m-a strâns de gât, aruncându-mă pe patul dormitorului, unde a continuat să mă lovească în zona feței”, a povestit femeia în cererea pe care a depus-o la judecătoria Reșița.

Potrivit documentului, partenerul ei de viață s-ar fi oprit abia la intervenția fiului femeii, care a auzit scandalul dintr-o altă cameră, unde se afla. Gabriela Stuparu a prezentat, în susținerea cererii și un certificat medico-legal emis de Serviciul Judetean de Medicina Legala Caras-Severin.

În finalul cererii, Gabriela Stuparu a precizat că dorește să fie protejată deoarece va formula plângere penală împotriva partenerului pentru lovire sau alte violențe. Surpriză, judecătoria Reșița nu i-a dat dreptate și a refuzat să emită ordinul de protecție împotriva unui alt judecător.

„Respinge cererea formulată de către reclamanta Stuparu Mariana Gabriela, în contradictoriu cu pârâtul Ciasc Rustin Petru, ca neîntemeiată. Dispune plata sumei de 500 de lei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu al pârâtului, din fondul Ministerului Justiţiei, către Baroul Caraş-Severin. Cu apel în termen de 3 zile de la pronunţare, ce se depune la Judecătoria Reşiţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 05.08.2022. Document: Hotarâre cameră consiliu 2056/2022”, se arată în hotărârea emisă de Judecătorie.

Fosta judecătoare se aștepta la valul de recuzări

Gabriela Stuparu a ajuns cu solicitarea la Tribunalul Caraș-Severin, instanță ai cărei judecători au refuzat să analizeze cazul și să emită un ordin de protecție. Judecătorii au făcut cereri de abținere, astfel că judecata cauzei a fost amânată. În aceste condiții, Gabriela Stuparu a făcut o cerere de strămutare la o altă instanță unde cauza ei să fie analizată cu imparțialitate.

„S-a stabilit ieri că dosarul se înaintează Curții de Apel întrucât nu poate fi soluționat aici fiindcă toată lumea se abține. Mă așteptăm! Că să evit astfel de discuții și să nu îmi pun în dificultate colegii și nici să nu existe niciun fel de suspiciuni asupra lor, am formulat și o cerere de strămutare ulteriora acestei cereri în care solicităm judecarea la o instanța dintr-o altă curte. Până la urmă cred că o să se miște mai repede Înalta Curte decât cei de aici”, a declarat fosta judecătoare.

Cum comentează cei doi foști parteneri

Potrivit spuselor sale, aceste ordine de restricție se judecă procedură de urgență, însă judecătorii din Caraș Severin nu au ținut cont de termene. Fosta judecătoare a spus că se teme pentru viața sa și va iniția și alte demersuri juduciare împotriva fostului partener de viață.

„Evenimentul s-a întâmplat în 2 august, iar în 3 august am și depus cererea. Trebuia soluționat în trei zile, calea de atac trebuia soluționată în 5 zile de la comunicarea hotărârii. Au cam trecut acele termene. Așa cum s-a întâmplat acum, se mai poate întâmplă oricând. Nu am crezut că se va ajunge la așa ceva, dar iată că s-a ajuns. Într-adevăr, eu consider și simt că integritatea mea fizică și psihică este în continuare amenințată”, a mai spus Gabriela Stuparu.

La rândul său, judecătorul Rustin Ciasc a refuzat să comenteze, spunând că este vorba despre un dosar aflat pe rol, chiar dacă îl privește direct.

„Este un dosar care se judecă în camera de consiliu, nu este un dosar public, este un dosar pe rol, s-a pronunțat o hotărâre în prima instanța, urmează să se fie rezolvate niște incidente procedurale și să se stabilească instanța care va judecă cererea de apel. Că atare, nu doresc să comentez un dosar aflat în curs de judecată, indiferent că sunt sau nu parte. Este un dosar nepublic”, a precizat judecătorul, conform luju.ro.