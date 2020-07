Dacă pentru Primăria Capitalei lucrurile sunt foarte clare, în legătură cu candidatul comun, pentru primăriile de sectoare, situația este încă neclară.

Nicușor Dan, candidatul comun al dreptei la Primăria Bucureștiului, are susținere politică și își pregătește Campania electorală.

Nicușor Dan a declarat că este informat despre negocierile dintre USR-PLUS și PNL pentru stabilirea unor candidați comuni și la sectoare, dar nu participă la aceste negocieri. „E logic ca organizațiile, care-și cunosc cel mai bine oamenii să negocieze pentru ei. În schimb, am discuții și aici în ceea ce privește programul cu care sperăm să guvernăm local, primarul și Consiliul General. Am avut mai multe discuții cu fiecare dintre aceste patru partide (cele trei plus PMP – n.r.) și programele sunt extrem de compatibile și o să ieșim cu un program comun”, a anunțat Nicușor Dan.

La primăriile de sectoare, PNL și USR nu au ajuns, încă, la un rezultat care să mulțumească ambele formațiuni politice.

După ce PMP-ul lui Traian Băsescu a solicitat primăria Sectorului 6, celelalte partide din alianță s-au opus, astfel că, acesta s-a retras și va merge singur în alegeri.

Surpriza este că, fostul președinte Traian Băsescu ar putea să fie unul dintre candidații la fotoliul de primar general. Cu toate că PNL a întors spatele PMP-ului, vicepreședintele liberal Rareș Bogdan consideră că o candidatură a lui Traian Băsescu ar încurca planurile alianței PNL-USR.

Mai mult, Rareș Bogdan susține că el este unul dintre cei care militează pentru o alianță comună cu PMP.

„Sunt unul dintre cei care militează pentru o alianță comună cu PMP-ul lui Eugen Tomac, deoarece acolo sunt oameni foarte raționali. În cazul în care Traian Băsescu candidează, lucrurile vor arăta extrem de complicat pentru București. Dacă va candida, scorul domniei sale, pe estimările și pe măsurătorile noastre, este între 16% și 18% astăzi, iar voturile se vor fărâmița foarte mult”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan la Antena 3.

PNL a decis să facă alianță doar cu USR PLUS la alegerile locale din București, astfel că PMP va merge separat și va avea proprii candidați la sectoare și Primăria Capitalei, potrivit flux24.ro