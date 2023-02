Singurul fotbalist român de pe coperta jocului FIFA. Nu, nu este Hagi! „Nu mă joc. Nici nu știam că sunt pe copertă”

Gică Hagi, vârful „Generației de Aur” este printre puținii fotbaliști din lume care au jucat, atât pentru Real Madrid, cât și pentru Barcelona. Cu toate acestea, „Regele” nu este românul pe care EA Sports l-a ales să ocupe coperta ediției FIFA din 1996.

Singurul fotbalist român de pe coperta FIFA nu este Hagi

Lansat în 1994, jocul FIFA a adunat pe „cover”, de-a lungul anilor, mai multe nume sonore. În anul 1996 o poză cu Ioan Ovidiu Sabău într-un duel cu Andy Legg făcea reclamă celebrului joc. Este vorba despre o confruntare din finala Cupei Anglo-Italiene, de pe Wembley, dintre Notts County și Brescia. Finala a fost câștigată de echipa lui Ioan Sabău, condusă la acea vreme de Mircea Lucescu, cu 1-0.

Ioan Sabău: „ Nici nu știam că sunt pe copertă”

Cu toate că este vorba despre o ediție FIFA din 1996, Ioan Sabău a aflat abia în urmă cu câțiva ani că s-a aflat pe coperta celebrului joc video. Contactat de ProSport în 2018, Ioan Sabău a recunoscut că le-a dat permisiunea celor de la EA Sports să-i folosească numele și imaginea, însă nu a știut că s-a aflat pe copertă.

„ Știam că sunt în acest joc, m-au sunat și mi-au cerut permisiunea. Am făcut un contract prin care să-mi fie folosit numele și imaginea. Da, sunt onorat, dar sincer nu am urmărit platforma respectivă. Nu mă joc. Nici nu știam că sunt pe copertă, știam doar că o să mi se folosească numele, persoana”, a declarat Ioan Sabău.

Ioan Sabău, singurul român care a apărut pe coperta FIFA: „Nu am fost curios”

La aflarea veștii, fostul mijlocaș a recunoscut că nu a fost niciodată curios să vadă ce s-a întâmplat după ce și-a dat acordul să i se folosească imaginea.

„Tu îmi spui acum că am fost pe copertă…Cum fac să o văd?”. Sabău a ascultat cu atenție instrucțiunile și a recapitulat: „Deci, intru pe Google, bag numele meu, plus FIFA și 1996, intru pe imagini și apare. Am înțeles”.

„Nu m-am uitat până acum, nu am fost curios”, a încheiat Sabău, fost mijlocaș ce a bifat echipe ca U Cluj, ASA, Dinamo, Feyenoord, Brescia, Reggiana, Rapid sau Gaz Metan.