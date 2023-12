Postul care va difuza filmul „Singur acasă” în 2023. Surpriză pentru telespectatori

Seria „Singur acasă” este urmărită în fiecare an de către foarte mulți români pe Pro TV. Postul de pe Pache Protopopescu a dat în fiecare an primele două părți ale peliculelor celebre filmate la New York, unde protagonist este micuțul Kevin (actorul Macaulay Culkin).

Postul care va difuza faimosul film de Crăciun

Anul acesta, seria „Home Alone” nu va fi difuzată doar pe PRO TV, ci și peDisney+. Platforma de streaming a obținut drepturile pentru faimoasa producție. Primul film va fi difuzat de Pro TV: prima parte pe 16 decembrie, iar cea de-a doua pe 23 decembrie.

Ce se întâmplă în primul film „Singur acasă”

Primul film „Singur acasă” arată cum o familie numeroasă are de gând să-și petreacă Crăciunul departe de casă. Haosul începe în aeroport, când realizează că l-au uitat acasă pe mezinul familiei, Kevin. Acesta este nevoit să se descurce singur și să îi alunge pe hoții care încearcă să-i spargă casa.

„Kevin McCallister şi familia sa numeroasă sunt pe picior de plecare la Paris, unde îşi vor petrece sărbătorile de iarnă. Din cauza faptului că numărul membrilor familiei McCallister este generos, mezinul va fi uitat acasă de mama sa, care îşi va da seama de lipsa acestuia de abia în avion. În tot acest timp, băiatul de 8 ani se va gospodări singur şi se va bucura de independenţă.

Lucrurile vor lua o întorsătură neaşteptată în momentul în care Kevin va fi nevoit să înfrunte doi hoţi, care sparg toate casele nelocuite în Ajunul Crăciunului. Copilul va da dovadă de mult curaj, ingeniozitate şi inteligenţă în momentul în care va avea ac de cojocul tâlharilor, prin diverse capcane menite să apere locuinţa.”, se arată în descrierea primei părți a filmului.

Surprize mari în partea a doua din „Singur acasă”

În cea de-a doua parte a seriei, familia pleacă în Florida de Crăciun și nu îl mai uită pe Kevin acasă. Doar că, au parte de altă surpriză: Kevin încurcă avioanele și ajunge la New York. Kevin îi fură cardurile tatălui său. Marea problemă este că tânărul nu scapă nici acum de cei doi hoți care vor să se răzbune.

„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, familia McCallister se pregăteşte de o nouă plecare, de data aceasta în Florida. Kevin nu va mai fi uitat acasă, dar va ajunge, din greşeală, într-un alt avion, cu destinaţia…

New York! Tot din greşeală, toate cardurile bancare ale tatălui său vor rămâne în posesia lui, iar Kevin va lua decizia de a se caza la Plaza, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din New York. Ieşit la o plimbare prin oraş, copilul va da nas în nas cu hoţii pe care i-a înfruntat în filmul precedent. Cei doi tâlhari vor fi dornici de răzbunare, însă Kevin le va veni de hac şi de data aceasta.”