Bugetarii vor să nu-i atingă austeritatea, ba să le și crească lefurile

Sindicatele bugetarilor cer modificarea legii prin care urmează să fie introduse măsurile menite să reducă cheltuielile publice. În acest sens, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a înaintat un document Guvernului. Acesta conține amendamentele pe care lucrătorii din administrație vor să le introducă. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație este afiliată la CNS Cartel Alfa.

Sindicatele bugetarilor cer, în primul rând, extinderea excepțiilor privind desființarea posturilor. În opinia lor nu trebuie desființate posturile pentru care au fost emise decizii de ocupare prin acte administrative locale. Nu ar trebuie desființate posturile din compartimentele care se ocupă cu încasarea de bani. De asemenea, ar trebui menținute și posturile din zona bugetului asigurărilor sociale sau de șomaj.

FNSA susține că gestionarea situației angajaților ține exclusiv de autoritățile locale. Aceștia fac apel la principiul autonomiei. În opinia lor, intervenția Guvernului nu este oportună în astfel de situații.

Sindicatele bugetarilor au revendicări pe legea lui Ciolacu

O altă revendicare are în vedere voucherele de vacanță. Sindicatele bugetarilor nu sunt de acord ca acestea să fie acordate doar funcționarilor cu venituri sub 8.000 de lei net. Ei spun că o astfel de prevedere are vicii de constituționalitate.

Mai mult, sindicatele bugetarilor cer ca voucherele să fie la nivelul unui salariu minim garantat în plată. Aștfel, valoarea voucherului de vacanță ar trebui să crească, după majorarea salariului minim, la 3.300 de lei.

Norma de hrană trebuie plătită tuturor angajaților din sistemul bugetar. Iar valoarea acestui beneficiu trebuie stabilit la nivelul a două salarii minime în vigoare, de la 1 ianuarie 2024.

„Menționăm că ȋn condițiile ȋn care se poate justifica reorganizarea unor instituții mici, de pildă sub aceiași structură pe domenii de activitate, solicităm expres eliminarea cerinței de reducere a numărului de personal cu 15%, respectiv cu 15% a cheltuielilor de funcționare”, mai arată sindicaliștii.

Desființare de posturi, dar cu multe excepții

Coaliția PSD – PNL intenționează să desființeze posturile vacante din sistemul bugetar. Însă, măsura prevede și o serie de excepții, așa cum arată și sindicatele bugetarilor. Nu vor fi atinse acele posturi pentru care au început procedurile de concurs. De asemenea, nu vor fi desființate posturile suspendate sau cele unice.

Măsura propusă de guvern nu va afecta o serie de categorii socio-profesionale, precum magistratura învățământul, sănătatea sau gestionarea fondurilor europene. De asemenea, nu vor fi desființate nici posturile sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională şi nici cele din zona culturală.