VEȘTI URIAȘE pentru Simona Halep. O nouă VICTORIE! Fanii au fost luați prin SURPRINDERE: „Am fost îndrăzneaţă”

Halep a primit vineri titlul de Doctor Honoris Causa „Beneficiorum Publicorum” din partea Universității de Vest din Timișoara.

Cu acest prilej, Simona Halep a ținut să mulțumească instituției, amintind de două evenimente importante din cariera ei.

„Universităţii de Vest din Timişoara îi sunt recunoscătoare pentru acest titlu şi pentru acest moment deosebit. Au fost două momente frumoase din cariera mea de până acum pentru că nu s-a încheiat încă. Acum zece ani am câştigat turneul de la Rolland Garros la juniori. Am plecat la Paris joi dimineaţa, foarte pregătită, eram cu încrederea foarte sus, le-am spus părinţilor mei că va fi ultimul turneu jucat la juniori. Pe parcursul turneului am întâlnit adversare dificile, dar cu o putere interioră am ajuns în finală unde am întâlnit-o pe Elena Bogdan, o altă româncă pe care o cunoşteam şi cu care m-am antrenat. Am început meciul foarte bine, însă o presiune m-a curpins, o teamă de succes pentru că eram aproape, m-am aşezat pe bancă şi mi-am spus că îmi îngreunez meciul din cauza emoţiilor, m-am motivat, am intrat în teren şi mi-am spus că e singurul loc unde vreau să fiu atunci. Am intrat şi am câştigat cu 6-1 sau 6-2, nu mai ştiu. Aşa am încheiat cariera de juniori. Din momentul acela mi-am pus ca obiectiv acelaşi lucru la seniori, am fost îndrăzneaţă”, a declarat Simona Halep.

Totodată, Halep a mai povestit despre finala de la Roland Garros, pe care a disputat-o cu Stephens, dar și momentul nefericit în care ceda în fața Jelenei Ostapenko.

Titlul de Doctor Honoris Causa „Beneficiorum Publicorum” este modalitatea prin care Universitatea de Vest din Timişoara recunoaşte public meritele şi contribuţiile majore la creşterea prestigiului României în lume.

