Simona Halep vrea să-l uite complet pe Toni Iuruc. Gestul neașteptat făcut de marea sportivă nu lasă loc de interpretări

Simona Halep a plecat într-o vacanță pe Coasta de Azur, în timp ce tatăl ei, Stere Halep, s-a supus indicațiilor fiicei sale și s-a prezentat la vila din Floreasca, unde jucătoarea de tenis a locuit alături de afaceristul Toni Iuruc.

Însoțit de două ajutoare, tatăl jucătoarei a adunat în mai multe geamantane toate obiectele pe care sportiva le-a lăsat în urmă și le-a dus la casa unde stă acum fiica lui.

Simona Halep vrea să-și uite trecutul amoros

Totul are loc în timp ce Simona Halep se relaxează la malul mării, pe Coasta de Azur. Se pare că sportiva nu a dorit să se întoarcă în locul unde a petrecut momente frumoase alături de soțul ei.

Prin urmare, Stere Halep a dirijat cu atenție toată acțiunea de debarasare a locuinței din zona Floreasca. În respectivul bloc, unde Halep a stat împreună cu Toni Iuruc, un apartament costă între 840.000 și 4.000.000 de euro. Imobilul a fost construit de celebrul Gheorghe Stelian, zis Stelu ANRP, cu sprijinul lui Dorin Mateiu, supranumit “regele mezelurilor” din Transilvania, și antrenorul Cosmin Olăroiu potrivit Cancan.

Sportiva, în vacanță pe malul mării

Fosta lideră WTA a postat recent o imagine în care apare la mare, alături de un citat din celebrul Charlie Chaplin: „You will find that life is still worthwhile if you just smile!”, semn că nu se va lăsa afectată de evenimente negative din viața ei. Astfel, Halep îi îndeamnă pe fanii săi să zâmbească, acesta fiind cel mai simplu lucru pentru a descoperi că viața merită trăită.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Simona Halep (@simonahalep)

Halep, în vârstă de 31 de ani, a jucat ultimul meci oficial la US Open 2022, atunci când a fost eliminată în runda inaugurală de Daria Snigur din Ucraina. Sportiva este acum în așteptarea unei decizii în cazul ei de dopaj, acesta fiind judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.