Miercuri, la centrul de la Institutul Cantacuzino, Simona Halep s-a vaccinat împotriva COVID-19. Celebra jucătoare de tenis a declarat că i-a fost administrat vaccinul de Pfizer și că spera ca tot mai mulți oameni să se vaccineze.

„Au fost emoții, dar am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. Am făcut vaccinul Pfizer. Consider că e spre binele tuturor acest vaccin și de aceea am hotărât să îl fac. Sper ca tot mai mulți oameni să se vaccineze. Trebuie să fac și rapelul, mă liniștește acest lucru, sunt mai în siguranță după acest vaccin. Dar o să fiu în continuare extrem de precaută. Dacă e singura cale să scăpăm de pandemie, e bine să faci vaccinul”.



În vara anului trecut, celebra jucătoare de tenis a fost infectată cu noul coronavirus. „Vă salut pe toți, vreau să vă anunț că am fost testată pozitiv pentru COVID-19. M-am autoizolat acasă și mă recuperez bine, cu simptome de intensitate medie. Mă simt bine… și vom trece împreună prin aceasta”, a scris, pe Twitter, campioana. De ce i-a fost frică. Pentru a se proteja de o posibilă infectare, cea mai bună jucătoare de tenis din România a decis, după reluarea sezonului, să nu participe la turneul de la US Open, considerând că riscul este prea mare.

„După ce am analizat toți factorii și, luând în considerare circumstanțele excepționale cu care ne confruntăm, am decis să nu merg la New York pentru US Open”, anunța Halep în luna august.

Halep s-a retras din turneul de la Doha

Marți, Simona Halep s-a retras din turneul de la Doha. Inițial, celebra jucătoare de tenis a anunțat că își va lua o vacanță de două săptămâni după Australian Open, dar se pare că planurile sale s-au schimbat.

„În plan e să joc Dubai. Sunt în recuperare acum și sper să fiu prezentă acolo”, a mai spus sportiva, legat cu privire la participarea ei la celebrul turneu.

