Sport Veste mare pentru Simona Halep. Wild-card la un mare turneu din circuit







Simona Halep are motive de bucurie. Tenismena a primit va juca la turneul de la Madrid, care se va desfășura în perioada 23 aprilie - 5 mai ac. Ea a primit un wild-card din partea organizatorilor. La acest moment, Simona Halep se află pe locul 143 WTA, după o absență de un an și jumătate din circuitul profesionist. Sportiva a menționat, însă, că are de lucrat, pentru a reveni la rezultatele de odinioară.

Simona Halep va juca la turneul de la Madrid

Halep și-a exprimat entuziasmul pe contul său de Instagram.

„Muchas gracias turneului de la Madrid pentru wild-card! Turneul a fost mereu unul special pentru mine. Am multe amintiri plăcute și abia aștept să îmi fac unele noi. Ne vedem în curând!”, a scris Simona Halep, pe rețelele de socializare.

Simona Halep a înceiat victorioasă turneul de la Madrid în 2016 și 2017, au anunțat organizatorii turnelui de la Madrid. În afară de româncă, au mai primit invitații să participe la competiție: Caroline Wozniacki, Kei Nishikori și Martín Landaluce.

„Turneul de categorie 1000 va avea astfel două jucătoare care știu ce înseamnă să fii pe locul 1 și, măcar, să joci finala din Caja Magica.

Nicio femeie nu a ajuns mai des în ultimul act al turneului decât Halep. A jucat prima finală în 2014, dar a pierdut cu Maria Sharapova. Ulterior, în 2016 și 2017 a câștigat trofeul pe Arena „Manolo Santana”. În 2019 a jucat din nou finala, dar a pierdut contra lui Kiki Bertens. Halep, alături de Serena Williams, e singura jucătoare care și-a apărat trofeul”, au informat organizatorii turnelui de la Madrid.

Revenirea Simonei Halep pe teren, contestată

Simona Halep a fost criticată de unele tensimene, după ce a primit wild-carduri, pentru participarea la marile competiții.

Spre exemplu, jucătoarea daneză Caroline Wozniacki a subliniat că i se pare nedrept ca wildcardurile să fie acordate unor „trișoare.”

În urma probelor administrate, TAS a decis că nu s-a dopat intenționat, ci doar a fost contaminată cu o substanță interzisă pentru sportivi în mod accidental.